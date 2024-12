Los kvalifikace MS 2026 ONLINE: Česko se dozví soupeře, složitá procedura

Na největší fotbalový turnaj se česká reprezentace podívala naposledy v roce 2006 a po čtyřech neúspěšných pokusech se v příštím roce opět pokusí uspět v kvalifikaci a zajistit si lístek na mistrovství světa v roce 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. Kdo bude výběru Ivana Haška stát v cestě, to se dozvíme při losu ve Švýcarském Curychu už v pátek po poledni a není to nic jednoduchého, tak se na to pojďme podívat.