SESTŘIH: Plzeň - Budějovice 7:2. Demolice! Výhru řídil třígólový Kopic

Se soubojem dvou ligových týmů neměl nedělní večer v Doosan Areně nic společného. České Budějovice sice zásluhou Marcela Čermáka po vedoucí plzeňské brance Lukáše Červa srovnaly na 1:1, pak se ale jakékoliv pokusy o nadějný výsledek zhroutily. Viktoria za půl hodiny nasázela další tři góly a zcela v poklidu rozhodla o osudu zápasu s nejhorším celkem ligy.

Trenér Miroslav Koubek po vyčerpávající čtvrteční partii s Manchesterem United proházel sestavu, v základu udělal čtyři změny – v obraně naskočil mladý Jan Paluska (19), na krajích běhali zkušení Milan Havel (30) a Jan Kopic (34), uprostřed operoval místo kapitána Lukáše Kalvacha nejmladší člen kádru Jiří Panoš (17).

Proti slaboučkému Dynamu nebyly pohyby v základní sestavě vůbec znát. Naopak noví hráči přinesli do domácí hry energii a čerstvou krev. Kopic stihl 3+1, v lize se trefil téměř po dvou letech (naposledy Plzeň - Liberec 2:1, 25. února 2023), navíc oslavil první ligový hattrick v kariéře. Panoš předvedl uprostřed několik zajímavých technických kousků a velkou kvalitu na míči.

Červ, Kopic, Daniel Vašulín a Matěj Vydra už v první půli rozhodli o osudu utkání, další šanci při samostatném nájezdu Vašulína výborně zlikvidoval budějovický gólman Martin Janáček. Po přestávce už se duel jen dohrával, na skóre 7:2 za Plzeň upravovali Vašulín a Kopic.

„Pamatuji si i svůj poslední hattrick, ten jsem dal ještě za jihlavský dorost asi v sedmnácti proti Vyškovu. Dneska je to speciální, jsem moc rád. V lize jsem dlouho nedal gól, naposledy s Libercem, to byl můj 300. ligový zápas. Už jsem to měl docela v hlavě,“ přiznal hlavní hrdina utkání Kopic, který za svůj výkon obdržel od Sportu maximální známku deset.

Viktoria završila ligový podzim na druhém místě, využila zaváhání Slavie v Teplicích (0:1) a lídrovi tabulky se přiblížila na sedm bodů. „Hlavním bodem naší přípravy bylo, že v žádném případě nesmíme dopustit nějakou blamáž, podcenění soupeře. Znali jsme také výsledek Slavie z Teplic, to nám motivaci určitě zvýšilo. Kluci k zápasu přistoupili velice správně, nerozhodila nás ani úvodní branka soupeře. Ukázali jsme, s úctou k našemu soupeři, větší herní vyspělost,“ zmínil po utkání plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Zimní pauza bude extrémně krátká – hráči se už 3. ledna sejdou na absolvování fyzických testů, na pondělí 6. ledna je naplánovaný odlet na tradiční soustředění do španělského Benidormu. Západočeši míří do teplejšího podnebí výrazně dřív, než obvykle. Program změnili kvůli dvěma lednovým dohrávkám v ligové fázi Evropské ligy (doma Anderlecht, venku Bilbao). Do Česka se tým vrátí 17. ledna, první zápas s Anderlechtem je v plánu už ve čtvrtek 23. ledna.

K dispozici by už trenéři mohli mít i útočného zabijáka Rafia Durosinmiho. „Poměrně dlouho trénuje, nabírá kondici, jen ještě není v žádném herním kontaktu, to zatím nedělá. Ale střelba, vedení míče, přihrávky, v tom už je několik týdnů v provozu. Je tam předpoklad, že bude k dispozici v lednu a zapojí se,“ upřesnil Koubek.