Friis o změnách: Díváme se do Česka i zahraničí. Vydra? Podává top výkony

Podali jste nejlepší výkon za poslední tři měsíce?

„Viděl jsem zase ducha Sparty, a hlavně emoce. Nehráli jsme hezky celý zápas, ale ve výsledku jsme podali dobrý výkon. Navíc proti Jablonci je těžké hrát, je silný ve standardních situacích a v přechodu do útoku. Ale odvedli jsme dobrou práci, jsem rád, že jsme nakonec vyhráli.“

Tomáš Rosický , sportovní ředitel klubu, před zápasem potvrdil, že zůstáváte hlavním trenérem. Ulevilo se vám?

„Už dřív jste se mě ptali, jestli mám strach, že přijdu o práci. Víte, některá rozhodnutí nemám ve vlastních rukou. Pracuju na tom, co mohu ovlivnit, a to dělám na sto procent. Pak mohu jen čekat na rozhodnutí lidí nade mnou. Vím, že máme na to, abychom situaci v klubu otočili.“

A co pro to musíte udělat?

„Dovolená mi ještě bohužel nezačala. Mám před sebou hodně úkolů a věcí, na které se musíme podívat. Musíme se ptát, proč jsme dostali tolik gólů a jestli jich dostatečný počet střílíme.“

Co dál?

„Je potřeba se podívat na standardní situace a na to, jak hrát proti týmům v bloku. Těším se, že budeme mít teď víc času trénovat, protože v tom náročném programu to úplně nešlo. Chceme být po zimě ostřejší, důraznější. Tohle chceme všechno probrat i s hráči.“

Nastanou změny v kádru? Můžeme se bavit i o hráčích na hostování jako Patrik Vydra nebo Václav Sejk…

„Změny budou. Ano, máme některé hráče na hostování, kteří si vedou dobře. Rozmýšlíme se, jestli je správná chvíle, aby nám pomohli, nebo bude lepší, když vydrží do léta. Ale Vydra podává top výkony v Boleslavi, to souhlasím. Každopádně žádné rozhodnutí ještě nepadlo.“

Můžete se vyjádřit i k Emmanuelu Uchennovi, který je údajně na cestě do Sparty?

„Není to náš hráč na hostování.“ (usmál se)

Na jaké pozice se díváte?

„To nechci specifikovat.“

A díváte se i do české ligy?

„Neřešíme soutěž ani národnost. Díváme se na hráče, kteří by nám pomohli a udrželi naše DNA. Protože nechceme nic měnit, musejí zapadnout do našeho stylu a nastavení.“

