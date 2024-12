Straka: Nikdy neutíkám, to nechám na vedení. Absolutně jsme nestačili

Jak hodnotíte sedmigólový příděl v Plzni?

„Výsledek hovoří za vše. Je těžké něco k zápasu komentovat. Viděli jsme, že mezi mančafty je obrovský rozdíl. Plzeň tady hrála proti United, měl pod kontrolou jeden z největších klubů světa. Proti nám ukázala kvalitu v taktice, v osobních soubojích a dalších věcech. Nestačili jsme absolutně v ničem. Dali jsme dva góly, to je asi jediné pozitivum z dnešního zápasu. Dokázali jsme reagovat na první gól Plzně, ale pak přišly situace, kdy jsme během tří minut dostali další dvě branky. Pak už to byla jednostranná záležitost.“

Co můžete s týmem udělat přes zimu?

„Je to nepříjemná situace, představoval jsem si angažmá v Budějovicích úplně jinak. V některých zápasech jsme nebyli horší, přesto je prohrávali. Pořád dokola jsme dělali individuální chyby, co nás sráží, často nás kosily standardky. Pozitivní je, že jsme dali šanci našim mladým hráčům, co v těchto utkáních naberou obrovské zkušenosti, mohou z toho jenom růst dál. Ale je jasné, že potřebujeme výsledky. Potřebujeme získat kvalitu, mít mančaft, co bude schopný konkurovat v první lize. Na podzim tomu tak nebylo.“

A jak vnímáte situaci Dynama vy osobně?

„Vím, kam míříte. Zda u týmu zůstanu, to není otázka pro mě, ale pro někoho jiného. Když bude vedení chtít, budu pracovat dál. Pak uvidíme, co dál. Já nikdy neodcházím z boje, nikam neutíkám. Naše naděje v tabulce ještě žije, musíme se o to porvat. Zda to bude se mnou, nebo beze mě, to nechám na vedení Dynama.“

Lze na jaře dotáhnout devět bodů, které ztrácíte na předposlední Duklu?

„Na jaře hrajeme první kolo doma s Duklou, na tenhle zápas budeme všichni čekat. Pokud by se nám to povedlo, dostaneme se na šest bodů a bude všechno otevřené Jak jsem říkal, naděje stále žije.“

Budete na vedení tlačit, aby se kádr v zimě na jarní část výrazně posílil? Bez zkušených hráčů těžko můžete hrát v lize důstojnou roli.

„Odpověděl jste si skoro sám. Vše, co jste řekl, je pravda. Tlačím na vedení Dynama, aby udělalo maximum, abychom dokázali mančaft zkvalitnit na všech postech. Doufám, že to tak bude.“

Mrzí vás nejvíc velké množství inkasovaných branek?

„Řešíte tady na tiskovce mě, to je naprosto v pořádku. Ale je nutné říct, že neustále děláme tristní chyby, které se nesmí stávat. Neustále jsme za ně trestáni. Soupeři je tak často nedělají, v tom je vidět, že máme v týmu kluky, kteří toho v lize moc neodehráli, víceméně se v tomhle levelu fotbal učí. Odehráli jsme na podzim některé dobré zápasy, měli šance, které jsme nedávali. Jde i o psychickou odolnost, mladí potřebují k sobě kluky, co je dál povedou. Hrajeme to s hráči, co nastupovali v ČFL, dali jsme šanci našim odchovancům. V klubu jsou neustále spory (ohledně majitele), už by se to také mělo vyřešit, aby byl na Dynamu klid. Snad se to uklidní a půjdeme správnou cestou. Potřebujeme do týmu kvalitu, abychom v zápasech obstáli. Když to bude se mnou, budu na všech věcech dál pracovat a snažit se mančaft zkvalitnit.“