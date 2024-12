Favority Tipsport ligy jsou týmy ze Slovenska. Pro české jde jen o přípravu

Většina českých týmů na zimní soustředění odlétá do teplejších zemí, kde jsou pro klíčovou přípravu příjemnější podmínky. První tři týmy ligové tabulky – Slavii, Plzeň a Spartu – letos poprvé navíc v lednu čekají ještě dvě závěrečná kola skupinové fáze evropských pohárů. Tradiční Tipsport ligy se tak letos zúčastní jen pět celků Chance Ligy.

Zimní Tipsportu ligu si z prvoligových klubů zahrají Mladá Boleslav, Olomouc, Hradec Králové, Teplice a Pardubice. Vzhledem k různým prioritám v přípravě ale ani jeden z těchto týmů nepatří mezi největší favority a je možné, že hráči z áčka v tomto turnaji vůbec nenastoupí.

Dát dohromady účastníky pro Tipsport ligu právě směrem k soustředěním a různým prioritám všech českých a slovenských klubů tak nebylo nic jednoduchého. „Vzhledem k tomu, že týmům z jednotlivých lig začíná jarní část sezony v různých termínech, bylo extrémně těžké poskládat to dohromady. Kluby jsou v jiné fázi přípravy. Rodilo se to tři čtyři měsíce i za cenu kompromisů,“ řekl na tiskové konferenci k představení 28. ročníku Tipsport ligy ředitel turnaje Aleš Kolář.

Vyzkoušet nové hráče, vyladit taktiku a získat zápasovou praxi touto formou budou chtít celky ze dvou nejvyšších českých i slovenských soutěží. Zatímco první liga v obou zemích začíná na začátku února, druhá liga v Česku i na Slovensku startuje až o měsíc později.

I proto mají celky z nižších divizí šanci potrápit své konkurenty, jako se to povedlo například před rokem druholigové Chrudimi, která celou Tipsport ligu ovládla. „Pro obhajobu uděláme všechno. Pro tak malý klub, jako je Chrudim, je to velký úspěch. Obhajoba je ale vždycky těžší,“ řekl trenér vítěze minulého ročníku Jindřich Tichai.

Největší favorit je Trnava

Jeho svěřenci svým prvenstvím pro klub vykopali odměnu 200 tisíc korun, kterou získá vítěz celého turnaje i letos. Celkově si mezi sebe účastníci v odměnách rozdělí přesně milion korun.

Největšími favority na zisk trofeje jsou letos mužstva ze Slovenska. Tipsport vypsal kurzy i s ohledem na to, jakou pozornost turnaji jednotlivé týmy věnují a největší šanci dávají bookmakeři Trnavě. Kurz na ní je 6:1. Další v pořadí jsou Trenčín a Prostějov s kurzem 7:1. Největším outsiderem pak zůstává premiérový účastník Šamorín, který hraje 2. slovenskou ligu, kde navíc před zimní přestávkou prohrál všech posledních šest utkání.

Stejně jako v minulém ročníku do soutěže zasáhne 16 týmů, které jsou rozdělené do čtyř čtyřčlenných skupin. V nich všechny celky odehrají 3 utkání způsobem „každý s každým“ a výsledky se sečtou do jedné velké tabulky pro všech šestnáct účastníků.

Tři skupiny budou mít základnu v Česku, a to v Mladé Boleslavi, Praze v Horních Počernicích a Prostějově. Jedna skupina se bude hrát ve slovenském Senci a dva duely bude hostit Zlín. Zápasy se uskuteční od 7. do 29. ledna.

Skupiny