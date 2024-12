Liga očima fanoušků: Změna Sparty? Nutnost. Plzeň za 2 a kaňka Slavie

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Poslední kolo Chance Ligy před zimní přestávkou znovu nabídlo zajímavé bitvy. Sparta zvládla otočit domácí duel proti Jablonci. Její rivalové z Edenu poprvé v ligovém ročníku padli, když v Teplicích vyšli střelecky na prázdno. Plzeňská Viktoria naopak zatížila konto zoufalého Dynama sedmi góly. Dařilo se i Baníku a remízu si vystříleli Bohemians. Jaké jsou ohlasy příznivců klubů po posledních duelech roku 2024? Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport.cz - Liga očima fanoušků.

Sparta Praha Nějaká změna je nutná, pane Rosický Zcela otevřeně a soudružsky řekl náš trenér, že do konce podzimní části nelze od týmu očekávat hezký fotbal. A dařilo se nám to plnit na sto procent. Nejdříve jsme si to vyzkoušeli na Feyenoordu a následně v lize. Poslední utkání s Jabloncem jsem protrpěl bez újmy na zdraví. Radost ze hry vypadá opravdu jinak. Potvrdilo se, že pěší fotbal nemá na mezinárodní scéně naději na úspěch, a promítlo se to i do domácích utkání. Kdo koukal, viděl! Vynikáme v přihrávkách dozadu, brankaři nebo ještě hůře postavenému spoluhráči. Radujeme se, když hráč vstřelí jeden gól za šestnáct zápasů do opuštěné branky nebo když umí házet dlouhé auty. A média hned spekulují, že to nebyla úplně špatná koupě. Já si to opravdu nemyslím. A teď přichází, byť neověřené informace, že v rámci budoucí přestavby se chystá návrat hráčů, věkově či výkonnostně za zenitem. Jako v rámci budování perspektivního týmu? A bomba nakonec! Nic se nezmění, a to ani na trenérském postu. Netvrdím vyhazov – ale nějaká změna je nutná, pane Rosický. Miloš Kolář. 73 let fotbalový důchodce SESTŘIH: Sparta - Jablonec 2:1. Šlágr kola pro Letenské, rozhodl Olatunji Video se připravuje ...

Viktoria Plzeň Postup v Evropě je blízko, celkově za dvě Tak v neděli jsme rozmetali velkoklub z jihu Čech a předtím ve čtvrtek jsme pod krkem drželi megaklub z Anglie. Teda, v ten památný den jsme fakt hráli super partii s týmem, jehož jeden hráč stojí tolik, co náš celý kádr i s béčkem a dorostenci. Bylo vidět, že ti pánové jsou někde jinde. Chtělo by to hrát každý týden, a ne s nějakými od nás... To se prostě asi nevybičuješ. Hlavní rozdíl? Od nich z lavičky nastoupí frajer, který nás rozebere, u nás mladí kluci, co se to ještě musí učit. Hele, to nevadí, vedli jsme a oni se klepali a museli zapnout na vyšší level, aby vyhráli. Ono se řekne, anglický klub, ale kolik tam bylo rodilých Angličanů? No nic... Podzim? V naší lize dost dobrý, druhé místo super. V Evropské lize velká paráda. Rivalové z Prahy jsou nějak mimo a prapor v Evropě držíme my a Boleslav. Naše hra? Vždycky to nevyjde. Celkem bych to zhodnotil na dvojku. Mladý se učí velký fotbal, před lety nekopa Šulc je bombarďák a Vydra se konečně našel. V Evropě je postup blízko a v lize může být druhé místo reálné. Čest královně Viktorce! Kovi. 56 let, koordinátor distribuce Video se připravuje ... SESTŘIH: Plzeň - České Budějovice 7:2. Viktoria zesměšnila Dynamo, demolici řídil třígólový Kopic

Slavia Praha Malá kaňka na výborném podzimu Slavia má za sebou výborný podzim, to je třeba zdůraznit. Forma kulminovala především v září a říjnu, kdy hrála klíčové zápasy s největšími rivaly v boji o titul a oba v Edenu zaslouženě porazila. V prosinci přišel možná nevyhnutelný, nicméně viditelný pokles. Přesto „sešívaní“ v náročném závěru podzimu dokázali urvat velmi cenná vítězství v Ostravě a Olomouci. Poslední týden je ale štěstí opustilo a přišly porážky s Anderlechtem a v Teplicích. Desetibodový náskok v lize se snížil na sedmibodový, což není vůbec žádná tragédie. Každý slávista by v létě takový náskok bral všemi deseti. Zamrzí, že v Teplicích šlo o porážku, a ne třeba remízu, aby zůstala šance odehrát sezonu bez prohry, to je ale vše. V Evropské lize potřebuje Slavia v lednu dvakrát vyhrát. V jejích silách to jistě je, přesto jsem směrem k postupu už poměrně skeptický. Dvě domácí porážky v řadě se jménem věhlasnými (leč evropskou kvalitou průměrnými) soupeři systém soutěže neodpouští. Ondřej Kreml. 41 let, vědecký pracovník Video se připravuje ... SESTŘIH: Teplice - Slavia 1:0. Lídr tabulky poprvé padnul. Na startu druhé půle výhru domácím vystřelil Trubač

Baník Ostrava Kádr má kvalitu, Baník prostě šlape V posledním zápase podzimu proti Slovácku jsme se museli znovu obejít bez Ewertona. Když se na začátku utkání ještě zranil Matěj Šín, měli jsme co dělat, abychom utkání dotáhli do vítězného konce. Slovácko hrálo fakt dobře a na nás byla vidět i trochu únava. Nicméně tři body zůstaly v Ostravě a do zimní pauzy jdeme s krásnými šestatřiceti body. Sezonu zatím můžeme hodnotit pozitivně. Kádr prokazuje velkou kvalitu, což ukázal taky v Evropě, kde jsme nešťastně vypadli s Kodaní. Kdo ví, kam by případný postup do skupiny Konferenční ligy klub posunul… Snad se brzy dočkáme. Naprosto klíčovým hráčem je Ewerton, ke kterému se jako tahouni týmu přidali Boula, Rigo, Šín nebo brankář Markovič, který skvěle zastoupil Letáčka. Povedly se taky posily jako Prekop či Holzer, který dospěl v komplexního fotbalistu. Nezbývá nic jiného než doufat, že kádr zůstane pohromadě a že se podaří vyměnit některé hráče s malou minutáží za větší kvalitu. Navíc mládež má skvělé výsledky a do toho nás čeká výstavba nových Bazalů! Václav Dohnal. 33 let, projektant Video se připravuje ... SESTŘIH: Baník - Slovácko. Ostravané završili úspěšný podzim vítězstvím 3:1