Proměna Liberce: Kováč zacelil obranu, pomohl věk. Teď ale řeší dilema...

Naivní, nedůrazný – tato slova byla v první půlce podzimu s fotbalovým Libercem velice často spojovaná. Do očí bijící to bylo v derby s Jabloncem, kdy rychlost a elegance narazila na tvrdost a důslednost drtivým poměrem 0:5. A tak ve Slovanu začali přemýšlet jinak a stavět dům opravdu odspodu, tedy od obrany. Klíč? Návrat dvou zkušených zadáků – od té doby tým v defenzivních číslech vystřelil. Odchod Adama Ševínského ale znamená, že Severočechy stále čeká dost práce.

Zničený trenér Radoslav Kováč si tehdy sypal popel na hlavu. Proti Jablonci nasadil vzadu trojici ve složení Denis Halinský – Adam Ševínský – Marios Purzitidis. Věkový průměr 22 let. Neobstáli ani zdaleka a kouč si vyhodnotil, co mohl udělat jinak už na tiskové konferenci. „Derby je více o srdíčku a teď vidím, že jsem tam měl dát Jana Mikulu. Místo něj jsem tam dal Purzitidise kvůli rozehrávce přes levou nohu. Udělal jsem blbost, špatně jsem si to vyhodnotil.“

Brzy třiatřicetiletý Mikula je po Michaelu Rabušicovi nejstarším hráčem celkově nejmladšího kádru v lize. Už ve třetím kole jeho nasazení proti Slavii výrazně Severočechům pomohlo, favoritovi dovolili jen nechytatelnou střelu El Hadjiho Malicka Dioufa, jinak Trpišovského tým vykřesal U Nisy nicotných 0,17 xG. Pak ale v Kováčově hlavě převládla sázka na mládí.