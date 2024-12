Matějovský: Jágr je inspirace. Od léta bude manažer, pomůže Vydra Spartě?

Připomíná to pointu léty prověřené pohádky. I když veterán je v ní jenom jeden... Poslední pátek před Vánoci fotbalový záložník Marek Matějovský slavil už 43. narozeniny, ale paradoxně na sklonku hráčské kariéry prožívá mimořádné chvíle. Jako když se stal nejstarším střelcem ligového hattricku. Nebo když zažil neobvyklou trenérskou výměnu v Mladé Boleslavi a vrátil se s ní do evropských pohárů. Není škoda končit? „Teď vidím, že se týmu relativně daří, když na hřišti nejsem. A to je pro mě nejlepší zpráva,“ říká vyrovnaně v rozhovoru pro podcast Liga naruby. I proto se v létě přesune do nové role. „Budu týmový manažer,“ přibližuje. Roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

Hlas se mu zadrhne, oči zaplavou… To když přijde řeč na smutek z nečekané smrti táty, který se mísil s radostí nad hattrickem z Českých Budějovic. I tuhle hořkosladkou chvíli přinesla Marku Matějovskému jeho poslední sezona. A také o ní hovoří během interview ve vipce mladoboleslavského stadionu, jejíž okna tlumí hluk traktoru loudajícího se po hřišti. Brzy místní personu nebudou mít hosté jako na dlani tam dole na hřišti. Uvidí ji mnohem blíž…

Poslyšte, na jaký další rekord máte ještě zacíleno, ať jsme na to připraveni?

„Na žádný, nikdy jsem nic takového neplánoval a neplánuju. Možná jde o odměnu za to, co jsem fotbalu obětoval. Nikdy jsem ale rekordy neměl v hlavě, ani ten, který jsem překonal naposledy.“

Hráč o nich ale přece jen musí alespoň trochu přemýšlet, ne?

„Samozřejmě to na každém kroku poslouchám. Na tohle téma padá spousta otázek, takže občas to je až unavující. Ale k ničemu jsem se neupínal, všechno přišlo tak nějak přirozeně.“

Díky tomu, že jste v Konferenční lize nastoupil proti Bialystoku v deváté minutě nastavení, přeskočil jste Gianluigiho Buffona a stal se třetím nejstarším hráčem v evropských pohárech. Bylo to takhle naplánované – vedle taktického střídání?

„To se musíte zeptat trenéra, já jsem s ním vůbec o něčem takovém nemluvil. Že to bylo taktické střídání, to je jasné. Vedli jsme, chtěli jsme utkání zvládnout. A že ukázal na mě, to je čistě jeho volba. Přál jsem si, ať zápas zvládneme pokud možno vítězně a máme ještě co největší šanci porvat se o postup. To se povedlo, a jestli jsem u toho byl nebo nebyl, pro mě není důležitý. Celou dobu říkám a opakuji, že pro mě je zásadní tým a přeju si týmové úspěchy.“

Marek Matějovský – fotbalový Jaromír Jágr. I tohle spojení mezi fanoušky žilo. Byť je hokejová legenda nastupující v extralize o devět let starší, jak to zní?

„To se nedá vůbec porovnávat… To, co Jarda Jágr dokázal, je neskutečný.