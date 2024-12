Anketa redaktorů: pád Sparty, Vydra i Karviná. Co na podzim překvapilo?

Matěj je sympaťák, co hrával Premier League. V Plzni dlouho nemohl seřídit motor, ale na podzim kdesi sehnal ten správný olej a pořádně se rozjel. Branku vstřelil i Manchesteru United. Proč v rubrice překvapení? Protože jsem obrození střelce už nečekal. Moc mu to přeju.

Vydra: Na Anglii jsem pyšný! Plzni jsem vděčný, nebylo to ideální

Petr Fantyš

dlouhá krize Sparty

Po dvou titulech a postupu do Ligy mistrů Sparta velmi dobře začala i podzim. Očekával jsem souboj o titul se Slavií do posledního kola a minimum ztrát obou rivalů. Asi jsem nebyl sám, koho pak naprosto šokovala série od konce září do začátku prosince, kdy Sparta ve 13 zápasech vyhrála jen dvakrát, z toho navíc jednou v MOL Cupu proti druholigové Zbrojovce. Za mě nejzajímavější zvrat aktuální sezony.

