Anketa redaktorů: kouzelník či český Franck Ribéry. Kdo je nejlepší driblér?

Drobné změny směru, schopnost potáhnout si míč nalevo i napravo, případně si pomoci podsaditým tělem, nasadit jesličky. V arzenálu mladoboleslavského šikuly najdete všechno. A nejsou to zbytečné kličky, má tah na bránu, driblinkem se dostává do míst, kde sbírá asistence.

Šokující jméno, co? Nicméně slovenský pravý obránce ihned po příchodu z Polska upoutal. Na beka neuvěřitelně technický, hravý, zdravě drzý. Nemá problém vzít balon, „udělat“ dva protihráče a namířit si to od lajny doprostřed. Jeden z objevů v kádru MFK.

Jiří Fejgl

Vasil Kušej (Mladá Boleslav)

Má mnoho pronásledovatelů, ale z něj je zkrátka znovu český Franck Ribéry, což dokázal také v Konferenční lize. Tenhle chlapík nepatří do Mladé Boleslavi (při vší úctě), ale do pražských S nebo do zahraničí. Tam by se dále rozvíjel.

Další pořadí: 2. Oscar (Slavia), 3. Lukáš Haraslín (Sparta)