Bojovník Mikloško nepolevuje, i díky Bělákovi. Jak funguje tandem Baníku?

Ta zpráva zasáhla svět. Fotbalová veřejnost drží palce Luďku Mikloškovi, který prostřednictvím své srdcovky – anglického West Hamu United – oznámil letitý boj s rakovinou. A zároveň přiznal, že se rozhodl nepodstupovat chemoterapii, aby mohl plnohodnotně žít. To znamená i dál šéfovat sportovnímu úseku Baníku Ostrava. Důležitou roli hraje (opět) výkonný ředitel Michal Bělák.

Luděk Mikloško, bez přehánění legenda londýnské i slezské značky, se v průběhu roku 2022 detailně seznamoval s tím, jak Ostrava funguje. Ještě coby skaut (oficiálně development manager) agentury Sport Invest nejen na Bazalech sledoval tréninkový proces různých kategorií, složení realizačních týmů, individuální kvalitu hráčů a samozřejmě i brankářů, úroveň koučů, proces začleňování odchovanců do profesionálního fotbalu, zázemí...

Vše přirozeně směřovalo k velkému návratu, o který nejvíc usiloval majitel Václav Brabec. Ačkoli o sobě sám miliardář z Kroměříže mluví jako o fotbalovém laikovi, musel i on vidět, jak investice nevzkvétá. Ba co víc, pod vedením tehdejšího sportovního ředitele Aloise Grussmanna a trenéra Pavla Vrby se spíš plácá. A dráždí fanoušky. Jak na přestupovém trhu, tak na hřišti.

Brabec mluvil například i s Janem Nezmarem, nicméně když Mikloško po jedenácti letech skončil ve Sport Investu, bylo jasno. Akorát se řešilo, do jaké funkce nastoupí.

Atmosféra v Moravskoslezském kraji navzdory oslavám sta let od založení klubu houstla, vyvrcholila nakonec v zářijové video, prostřednictvím kterého zlomený boss veřejnost žádal o podporu a „pohrozil“, že pokud se budou hlasité žádosti o rezignaci Grussmanna a výkonného ředitele Michala Běláka dál objevovat, vyvodí z toho osobní zodpovědnost.

Mluvčí: V Baníku dál pracuje naplno

V říjnu 2022 nakonec Brabec vyvodil jiné složité rozhodnutí. Grussmanna nahradil Mikloškem, Vrbu zase Pavlem Hapalem a Běláka ukryl víc do kanceláří, aby mezi příznivci uklidnil nespokojenou náladu.

Povedlo se, byť sezona 2022/23 skončila trapným jedenáctým místem.

V tu dobu už nicméně „Luděk vařil“, jak fanoušci FCB nazývají Mikloškovy všemožné kroky. Třeba ten, že si do scoutingu přivedl zkušeného Tanase Papadopulose. Tradiční značka zase začala růst, ač kvůli nemoci v trochu jiném režimu, než bylo v plánu. Znalci ostravského zákulisí potvrdí, že dvě silné osobnosti, Mikloško s Bělákem, mezi sebou dlouho hledali tu správnou notu.

Vše navíc komplikovaly dva lidské fakty, které sám Brabec zmínil v onom videu pro oficiální klubový YouTube kanál. Že Bělák kromě Baníku miluje i jeho dceru a že působí arogantně.

O téměř třicet let mladší kolega se proto víc věnoval byrokracii, ale postupem času se vrátil do akce a s někdejším fantastickým gólmanem vytvořil silné duo. Charakterově naprosto odlišné, nicméně úspěšné. Důsledkem je čtvrté místo letos v létě i zimě, návrat do pohárové Evropy, povedené transfery, reprezentační pozvánky... Mikloško i přes potvoru v těle zkrátka dál jede na sto procent.

„Luděk Mikloško funguje v rámci klubu naprosto standardně a pracuje naplno,“ říká tiskový mluvčí ostravského celku Marek Lorenc. „S vedením klubu o svém zdravotním stavu samozřejmě hovořil, a pokud se teď rozhodl o svých zdravotních problémech promluvit i veřejně, je to jeho výsostné osobní právo a nepochybně i známka velkého odhodlání s onemocněním bojovat. Od Baníku má a bude mít samozřejmě maximální podporu,“ ubezpečuje.

Ne, tandem M+B nezastaví ani v roce 2025.