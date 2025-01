Sýkora v Olomouci jako Kliment? Čtyři posty a nejlépe placený hráč Sigmy

Je to až kýčovitě hezká motivace, ale vlastně proč ne? Jednatřicetiletý Jan Sýkora chce v Olomouci napodobit stejně starého kumpána Jana Klimenta, který se po přesunu z Plzně na Hané rozstřílel a vrátil i do reprezentace. Proto levonohý univerzál podepsal smlouvu v Sigmě, byť po dlouhém zranění zatím jen na půl roku s dvouletou opcí. „Klub má potenciál i ambice. Styl, jakým se prezentoval na podzim pod novým trenérem, je mi hodně sympatický. Šestka by byla super,“ hlásí.