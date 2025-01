Jak vypadají přípravy na ligu: změna plánu Slavie, dva celky zůstávají doma

Ač se to zkraje roku nezdá, zimní příprava českých ligových klubů proběhne v rychlém tempu. Celky, které potřebují výrazně měnit herní tvář nebo kádr, mají na vyladění potřebných atributů necelý měsíc. Oproti jiným zimám musí dělat změny v programu hlavně česká top trojka, která v lednu dohrává ligové fáze v Evropě. Slavia, Plzeň i Sparta odlétají za teplem výrazně dřív, odpadají přípravy v Česku. Deník Sport zmapoval plány všech 16 ligových celků.

Slavia létala pravidelně do portugalského Algarve, mužstvo v příjemných klimatických podmínkách strávilo ve dvou cyklech (první kondiční, druhý herní) prakticky celé přípravné období. Teď mění destinaci, místo Algarve zakotví v Marbelle, kam tradičně jezdí Sparta i Liberec.

Vedoucí celek Chance Ligy zahájí přípravu v neděli, v úterý mužstvo odlétá do Španělska. Přímo z Marbelly se slávisté přesouvají na zápas ligové fáze Evropské ligy do Soluně (čtvrtek 23. ledna), až po prvním ostrém zápase zimy se vrací do Česka, kde o týden později nastoupí 30. ledna proti Malmö.

Oproti Plzni a Spartě si pobyt v teple o několik dní protáhnou, zbylí dva čeští zástupci v Evropě se vrací do Česka dřív. „Bude to pro nás úplně nová zkušenost, specifická bude díky tomu i příprava. Jsme na to zvědaví, těšíme se. Všechno se musí přizpůsobit prvnímu lednovému zápasu v Soluni. Utkání, které musíme bezpodmínečně zvládnout,“ prohlásil kapitán „sešívaných“ Tomáš Holeš.

Tréninky už v pátek odstartovaly testy v Plzni, kterou čekají na konci ledna dva důležité zápasy ligové fáze Evropské ligy s Anderlechtem a v Bilbau. Tým vynechá kondiční blok v domácích podmínkách spojený se zápasy proti týmům z nižších soutěží, už v pondělí odlétá do španělského Benidormu. V tradiční destinaci sehraje tři zápasy, do Česka se vrací v pátek 17. ledna. Ve čtvrtek 23. ledna zahajuje Viktoria ostrý zápasový rok domácím duelem s Anderlechtem.

Podobný program zvolila Sparta, která odlétá v úterý do Marbelly. Mužstvo má na herním kempu zatím potvrzené dvě přípravy, do Česka se vrací stejně jako Plzeň v pátek 17. ledna. Ve středu 22. ledna startuje jarní sezonu těžkým domácím duelem s Interem Milán, o týden později se v závěrečném zápase ligové fáze Ligy mistrů představí na hřišti Leverkusenu.

„V porovnání s tím, co jsme zažívali během podzimu, jde teď o dlouhý čas na trénink. Máme před sebou přípravné zápasy, v nichž si vyzkoušíme některé věci. Těším se na tohle období, protože budeme hodně trénovat. Potřebujeme se zlepšit, být ostřejší,“ pravil před startem přípravy trenér Sparty Lars Friis.

Ostatní ligové celky směřují pozornost až k začátku února, kdy vypukne jarní část Chance Ligy. Až na dvě výjimky odlétají všechny týmy na soustředění do tepla. Kluby v drtivé většině volí Turecko, které nabízí kvalitní tréninkové podmínky, zajímavé soupeře a rozumnou cenu za celý kemp.

Slovácko zvolilo Chorvatsko, doma zůstávají pouze poslední České Budějovice a aktuálně třinácté Teplice. Dynamo se bude chystat v nedaleké Třeboni, Severočeši zvolili Špindlerův Mlýn a Blšany.

„Tím, jak je příprava skutečně krátká, rozhodli jsme se pro Špindlerův Mlýn jako hlavní destinaci. Byli jsme tam i loni a máme s ním dobré zkušenosti. Obětovali jsme herní soustředění v teple, abychom se mohli více soustředit na kondiční složku,“ vysvětlil teplický asistent Ondřej Prášil.

Zhruba půlhodinu potrvá přejezd na soustředění budějovickému Dynamu. „Jsme rádi, že můžeme vyjet do Třeboně, máme tam záměr, který určitě splní naše představy. Za měsíc už nás čeká první ostrý zápas proti Dukle, který musíme vyhrát. To je pro nás číslo jedna, na nic jiného nemyslíme a od toho zápasu se chceme odrazit,“ zdůraznil jihočeský trenér František Straka.

Kompletní seznam příprav prvoligových celků