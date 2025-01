Ewerton na rotopedu, Hapal skautem. Baník řeší pět pozic, boj o Knapíka

Zatímco ostatní spoluhráči už se na namrzlé umělé trávě pokoušeli vrátit po dovolené do kopaček cit, Ewerton zamířil do posilovny. Zalil si maté a sedl na rotoped. Doznívající zánět stydké kosti ho nepustil do akce, do Al Ahly zase (zatím) pofidérní jednání Egypťanů.

„Dostal se k nám email, který byl napsaný 23. prosince. Poslali ho ale až 26. prosince s tím, že nabídka platí tři dny. Tím pádem už přišla neplatná, takže vlastně žádná nabídka nepřišla. Skončilo to, dál se nikdo neozval,“ popisoval zvláštní (ne)komunikaci šéf Luděk Mikloško.

Paradoxně je tak v Ostravě nyní větším „strašákem“ nejistota kolem brankáře Jakuba Markoviče