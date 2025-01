Cicilia zklamal i Smetanu. Nechceme hráče, co jen přežívají, vysvětluje kouč

Přál by si posilu do každé řady. Náhrady za Merchase Doskiho (Plzeň), Milana Petrželu (hledá si angažmá) či Michala Kohúta (na odchodu do Baníku). Kouká se i na Slovensko, odkud Ondřej Smetana (42) přišel na konci podzimu do Slovácka. „Spoustu věcí máme rozjetých,“ říká kouč devátého celku Chance Ligy.

Nezbytné omlazení kádru Slovácka pokračuje. Dotknout se může už v zimě také stoperů Stanislava Hofmanna (34) a Tomáše Břečky (30). Oba chtějí hrát víc, proto se podle informací webu iSport.cz poohlížejí po jiné štaci. Na prvním tréninku scházeli zranění Seung-Bin Kim (odražená pata) a první brankář Milan Heča.

Stihne gólman Milan Heča začátek jarní sezony?

„Je výhled, že se po operaci pomaličku zapojí do přípravy. Může být na knop, že stihne první zápas. Šance určitě je.“

Podle mých informací je ve hře odchod minimálně jednoho stopera, spíše dvou. Mělo by se jednat o Tomáše Břečku a Stanislava Hofmanna.

„Záleží na situaci. Může se stát i to, že odejdou oba. Je to ovlivněné i příchody do týmu. Filipu Součkovi by se mělo ukončit hostování a uplatnění jinde hledáme pro Carlose De Azeveda. Povolení hledat si nový klub dostal i Milan Petržela.“

Kolik nových hráčů kromě záložníka Roberta Miškoviče přivedete?

„Nezáleží bohužel jen na nás, ale i na jiných klubech a hráčích. Věřím, že to, co chceme, se nám na těch důležitých postech podaří dotáhnout a oživíme tým. Je jasné, že nás tlačí pozice nalevo. V defenzivní řadě i do ofenzivní čtyřky na kraj. Střeďáků máme dost.“

Vyměníte Michala Kohúta, který už podepsal od léta Baníku, za některého hráče Hapalova celku už nyní v zimě?

„Výměna je možná, postupem času se otevírá více jmen. Cíleně máme vybraného jednoho hráče. Variant, jak se tato situace může vyřešit, je víc. Kdyby bylo jenom na mně, mám řešení hned. Ale chápu, že každý hájí své zájmy. Já čekám, jak se domluví kluby. Podle toho se zařídím. Relativně mě to nechává chladným.“

A jaké řešení byste zvolil vy?

„Pokud je to tak, že už je Kohút domluvený s Baníkem, asi by bylo nejlepší, kdyby se posunul a my jsme za něj přivedli adekvátní, anebo ještě lepší náhradu. Spokojení by mohli být všichni. Když bude k dispozici na jaře nám, máme kvalitního platného hráče. Věřím, že je profesionál a dobře nastavený, takže odvede pro tým maximum.“

Po delší pauze se vrací matador Vlastimil Daníček. Je pro vás stoper nebo defenzivní záložník?

„Samozřejmě, že ho znám a vím o jeho kvalitách. V pondělí jsem ho viděl teprve podruhé v tréninku. Potřebuju čas, abych to celé mohl vyhodnotit. Nějaká myšlenka tady je. Myslím, že bude v určitých typech zápasů použitelný na obou postech.“

Nepočítáte s útočníkem Riginem Cicilou? Zklamal vás přístupem jako vaše předchůdce?

„Byl to i jasný signál směrem k ostatním, že chceme v týmu hráče, kteří pro něj budou dýchat a budou pracovat. Na hřišti i mimo něj. Tak to prostě je. Nemá cenu to víc rozebírat. Měli by tu být hráči, kteří se chtějí posouvat, zlepšovat a ne jenom přežívat.“