Otřesy v Dynamu: Koubek převzal klub, ale nemohl se ujmout funkce

V budějovickém Dynamu došlo ve středu k velkému zlomu. Do vedení klubu se vrací bývalý majitel Vladimír Koubek, který se na základě soudního zápisu do obchodního rejstříku stal od 3. ledna jediným statutárním zástupcem jihočeské organizace. Odpoledne se vydal s ochrankou na stadion, aby převzal klub od stávajícího šéfa Dalibora Jirky a ředitele Emila Kristka. Ve čtvrtek by mělo dojít k odvolání sportovního úseku vedeného trenérem Františkem Strakou.