Liberec, Slovácko, Slovan Bratislava, Němci... Začal boj o českého stopera

Gabriela samozřejmě láká právě kouč Smetana k sobě do Slovácka, což není překvapení. Oba si na Slovensku (ale i předtím v Jihlavě) vzájemně pomohli, v Uherském Hradišti by na úspěšnou spolupráci navázali. Je to i případ útočníka Jana Hladíka, který v Ružomberku rovněž vyrostl.

Zpátky ke stoperské pozici. Konkurence tam není taková, Stanislav Hofmann s Tomášem Břečkou jsou na odchodu, nejpozději v létě v klubu skončí. Zbývá Filip Vaško a Ondřej Kukučka, respektive ještě předělaný defenzivní záložník Vlastimil Daníček. Takže Gabriel by měl velkou šanci hrát.

Podobné vyhlídky nicméně platí