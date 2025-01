Hradecký Griger: druhý Spáčil za pět milionů. Klub na hráče asi uplatní opci

Samozřejmě, v kurzu je Karel Spáčil, ale fotbalový Hradec Králové drží v rukou také další mladíky, kteří se mohou proměnit ve velmi zajímavě zobchodovatelná jména. Daniel Horák, Adam Zadražil - a také slovenský habán Adam Griger. I když… U něj jako u hostujícího borce ze španělské Granady je nejprve nutné zaplatit opci a tím získat reprezentanta do jedenadvaceti let natrvalo. Suma to je rozhodně přijatelná.

Zeptáte se jednoho vysokého blonďáka, jestli by přivítal, aby Adam Griger pokračoval na štaci v Hradci Králové. David Horejš, trenér a někdejší stoper, i ihned vypálí: „Chtěl bych, aby tady zůstal. Byl to takový last minut příchod, ale jsem přesvědčený, že je to trefa.“

Druhý odpoví podobně, sám Griger má jasnou představu i přání. Na východě by rád působil i v příštím ročníku. „Určitě si to přeju, velmi se mi tady líbí, cítím podporu od klubu i kluků. Věřím, že se opce uplatní,“ prones útočník.

„Želanie“ se mu s velkou pravděpodobností splní. Pro Hradec je cena totiž velmi výhodná. Základní opce je nastavena na 200 tisíc eur, tedy 5 milionů korun. Pokud Griger v budoucnosti zapadne do sestavy a odehraje určité penzum utkání, může se navýšit ještě o 2,5 milionu.

Za dvacetiletého forvarda opravdu příjemná suma!

Griger jako možná jednička na hrotu sestavy

Mladý Slovák totiž už na podzim demonstroval, že by se mohl stát jedničkou na hrotu sestavy, nástupce typově podobného Daniela Vašulína, kterého před touto sezonou odlákala Viktoria Plzeň.

„Jirkovi Sabouovi se povedlo trefit Karla Spáčila a jsem přesvědčený, že Grigy může být stejný případ,“ glosuje Horejš.

Už debut měl čahoun ukázkový. Proti Slovácku šel do hry po dvaceti minutách, když se zranil Ondřej Mihálik, a ihned zaujal. Hrál perfektně zády k bráně, zapadl do kombinace a ve druhé půli skóroval. Po chybě hostů vylétl vpřed, v rychlosti udělal kličku matadorovi Stanislavu Hofmannovi a míč uklidil pravou nohou. Šlo o parádní trefu při výhře 3:0. Druhý zásah přidal ve čtvrtém duelu proti Olomouci, zajistil remízu 1:1.

„První zápas, první gól, najednou velká očekávání. Dostal se do reprezentace, ale my jsme věděli, že to půjde trochu dolů. V Granadě nehrál, nebyl tolik připravený,“ vykládá Horejš. Ano, v dalších osmi duelech už Griger neskóroval, i když byl pětkrát v základní sestavě a jen třikrát střídal.

„Asi se čekalo, že budu dávat gól na utkání, ale já jsem dlouho nehrál, neměl jsem zápasovou praxi, což jsem na sobě cítil. Navíc jsem měl potom menší zranění,“ upozorní Griger, že jej trápil kotník. Přesto nastupoval, mladíkova energie bolest překonala. „Bylo mi řečeno, abych si dal dva týdny oddych, ale hrál jsem s tím. Nechci se vymlouvat, rozhodl jsem se sám. Teď se prostě musím dát dokupy, ještě to trochu cítím, abych byl připravený na jarní část,“ plánuje.

V ní bude Hradec jeho pomoc potřebovat. Bilance vstřelených branek je na tým, který myslí na elitní šestku, nedobrá. Ano, „votroci“ dohrávali dost duelů oslabení po vyloučeních, přesto se čekalo víc. Sedmnáct úspěchů v devatenácti kolech není zrovna přijatelné numero. Stejně jsou na tom Pardubice, hůře jen Dukla s odpadlíky z Českých Budějovic. Útočná síla nesouzní s ambicemi.

„Nechtěli jsme na Adama stejně jako na Dana Samka naložit takový tlak a tíhu, ale teď už to bude jinak,“ ukáže Horejš na Grigera.

Na pozicích křídel či desítek se navíc ke konci podzimu už rozjížděli Adam Vlkanova s Václavem Pilařem. Hradec by tedy mohla držet jedna věž a dva „skřítci“.