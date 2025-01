Nováček Uchenna: střelec, útočník i lídr. V čem je od prvního dne skvělý?

Utkání se pomalu rozjíždělo, když se v Banuz Football Centre nějakých deset minut jízdy od centra Marbelly, zjevila za brankou Sparty skupina v černých trikách či mikinách. Dalo by se říct: návštěva z druhého břehu.

Na střet Letenských s Malmö se dorazila podívat skupina slávistů, již vedl hlavní trenér Jindřich Trpišovský. Není divu. V Marbelle jsou červenobílí rovněž na přípravě, s Malmö se potkají v posledním utkání Evropské ligy, Sparta je jejich ústřední sok.

Trpišovský a spol. však sledovali také jednoho borce, který jim unikl z jejich často velmi nenasytného lasa. Rovněž Slavia si dělala zálusk na Nigerijce, který v ostravských barvách během podzimu okouzlil nejednoho mocného. V Edenu dokonce měli Emmanuela Uchennu na vyšší pozici než hradeckého levonohého stopera Karla Spáčila, o nějž se v aktuálním čase přetahují s Plzní.

Zadák s vysokým čelem minimálně naznačil Trpišovskému, že by se hodil. V premiéře zaujal - a to nejen gólem, což je pro něj dozajista velmi vítaný bonus. V 8. minutě si naskočil na velmi dobrý centr Matěje Ryneše z levé strany a tak trochu obloukem překonal soupeřova gólmana.

Pak přidal i další dovednosti.

„Zahrál dobře. Vidíme na něm, že je pracovitý, snaživý, i když je jasné, že náš styl hry je něco trochu jiného, než na co byl doteď zvyklý,“ hodnotil posilu Tim Sparv, asistent hlavního trenéra Larse Friise. „Líbí se mi, že je společenský, učenlivý, rád mluví. Dobře, že jsme ho přivedli, roste z něj hodně zajímavý hráč,“ doplnil někdejší skvělý stoper, mimochodem kapitán Finska.

Může být lídr

Nigerijec se postavil na pravou stranu defenzivního tria. Po levé ruce měl šéfa Filipa Panáka, který mu však přenechal kapitánskou pásku. Dalším jeho nejbližším „spolupracovníkem“ byl na pravém wingbeku Jakub Pešek.

Přestože jde o dvě zavedené persony, Uchenna rozhodně neměl ostych. Od začátku hodně mluvil, na stadionku, kde hraje místní tým třetí nejvyšší soutěž (rekonstruuje své Estadio Municipal a netají vyšší ambice), se jeho hlas slušně rozléhal. „Peša, Peša, again,“ halasil na exreprezentanta.

„Taky vidím, že z něj může být lídr. Chceme, aby to platilo obecně, aby každý hráč komunikoval o něco líp než na podzim. Pak budeme jistější, organizovanější. Někdy jsem měl pocit, že kluci jsou víc ve vlastní bublině, chceme, aby se nebáli vystoupit a pomoct týmu. Uchi je v tomhle od prvního dne skvělý,“ chválil Sparv.

Obránce zaujal rovněž velmi slušnou a technickou rozehrávkou. Pustil se i do distribuce balonu (hrálo se s typem, s nímž Sparta odkope následující dvě střetnutí Ligy mistrů) přes řady. Dvakrát byl úspěšný, ve stejném počtu momentů předvedl dobrý nápad, nedopadla však kooperace s adresátem.

Často se pouštěl do útočení, podporoval Peška. Až se tomu Sparv divil a usmíval se, když byl na Uchennovo ofenzivní naladění dotázán: „Nabíhal hodně vysoko... Abych řekl pravdu, to není úplně to, co od něj čekáme. Ale líbí se mi jeho nastavení, je fakt pracovitý. V dalších zápasech asi bude s útočením trochu opatrnější, ale s tím, jak zapadl jsme spokojení.“

Pomáhal také s viditelně vyšší presinkem. Díky rychlosti nemá problém, může nechat za sebou otevřenější prostor. Také to je ostatně vlastnost, proč zaujal Trpišovského, jenž na tomto ohledu bazíruje.

„Musí si hodně zvykat na to, jak hrajeme a trénujeme, ale fyzicky je na tom skvěle, je to kliďas a umí hrát s míčem. Tím vším nám může hodně pomoct, tak uvidíme, jak se bude vyvíjet,“ podotkl finský asistent.

Vše ale zalité sluncem nebylo. Sparťané ztratili ve druhé části prvního poločasu hru, Malmö se dostávalo do šancí. „Měli jsme pasáž, která se nám hlavně v obranné fázi moc nepovedla,“ uznal Sparv. Z Uchennova prostoru padl vyrovnávací gól, stoper však musel křižovat unikajícího soupeře po levé straně a střelce nezachytil vracející se Pešek.

Po přestávce už poslal Friis na plac jinou jedenáctku, na Uchennovo místo se postavil konkurent Martin Vitík. A Sparta skóre zlomila.