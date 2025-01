Pozdravy od Memiče! Poprvé krásně pálil za Plzeň, chvála od Bakoše

Umí dávat góly a všem to v neděli názorně předvedl. Amar Memič (23) oslavil v přípravě proti Piastu Gliwice první branky v plzeňském dresu. Bosenský forvard rozhodl ve druhém poločase dvěma zásahy o výhře 2:0, hlavně úvodní trefa byla naprosto luxusní. „Super,“ neskrýval spokojenost s druhým duelem pod španělským sluncem v Benidormu asistent Marek Bakoš.

Amar Memič se v Plzni rozkoukává velmi rychle. Střelecké schopnosti ukázal ve druhé přípravě na soustředění v Benidormu. V neděli naskočil proti polskému Piastu Gliwice do druhého poločasu a vedl si skvěle.

Především první zásah z 59. minuty byl luxusní. Bosenský útočník napřáhl na okraji vápna a v těžké pozici poslal z první míč přesnou střelou do sítě. Pět minut před koncem přidal druhý gól a zařídil výhru Viktorie 2:0.

„Je super, že dal první i druhý gól. Nejen pro něj, ale i pro celý tým. Oba dva noví hráči, tedy Amar i Merchas Doski se ukazují jako přínos a budou dobří,“ chválil asistent Marek Bakoš a zmínil i druhou zimní posilu Viktorie, levonohého křídelníka či obránce ze Slovácka.

Západočeši ve druhém vystoupení na tradičním zimním herním kempu protočili dvě jedenáctky, celý zápas měli pod kontrolou. Už v první půli měli zajímavé šance Matěj Vydra nebo Pavel Šulc, na druhé straně nebezpečně zahrozil Erik Jirka. Slovenský křídelník, který přestoupil do polského celku v zimní pauze z Plzně, nastoupil poprvé proti svému bývalému klubu.

Branky ale padaly až po přestávce a zásluhou muže, který zvládl na podzim za Karvinou sedm gólů a přidal dvě asistence. „Momentálně je pro mě prioritou dostat se do základní jedenáctky, zabojovat o to. Ukázat nejen trenérům, spoluhráčům, ale i fanouškům, co ve mně je,“ vyprávěl krátce po přestupu.

Plzeň přivedla Memiče v zimě, uspěla v boji o žádaného hráče. Adolf Šádek jednal ze všech zájemců nejrychleji, o šikovného útočníka se například zajímali i na Slavii. Zvítězila nabídka Viktorie, půl roku před koncem smlouvy v Karviné ho Plzeň získala přibližně za 600 tisíc eur (15 milionů korun), v rámci přestupových cen na trhu velmi výhodně.

Memič má vepředu značnou konkurenci, proti Piastu ukázal, že nic neztratil ze střelecké formy. Plzni příprava na jarní část sezony vychází dle plánu. „Mělo to energii, zajímavé akce. Vyzkoušeli jsme si nějaké naše záměry a varianty, kluci odehráli porci minut. Takže smysl zápasu byl absolutně splněný,“ líbilo se Bakošovi.

Komplikací může být pouze zranění levého wingbeka Cheicka Souarého, který po jednom ze soubojů střídal už po 15 minutách na hřišti. „Zranil se, ale věřím, že to nebude nic vážného. První zprávy, které máme, nejsou nijak zlé. Věřím, že bude brzy v pohodě,“ upřesnil Bakoš.