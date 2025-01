Vysvobození pro Kuchtu: návrat na Letnou. Sparta bude řešit přetlak

Během podzimu, kdy přišel zlom a propad, se jeho jméno objevovalo den co den. Spartě chybí, brblalo se na Letné. Vedle nesporného střeleckého umění (ke dvěma titulům přispěl jedenatřiceti góly a jedenácti asistencemi), nechutné energie při napadání a otravování soupeřových zadáků, také povahou.

Jan Kuchta je sice často zlobivec, ale také kluk, který dokáže kabinu probudit nenadálým – někdy i ostrým – vystoupením.

Jenže tenhle forvard v létě vyslyšel svoje klasické volání po změně a odešel do dánského Midtjyllandu. O změně prostředí, již má tak rád, mluvil už prakticky celý rok předtím. Nakonec pomohl k titulu, postupu do Ligy mistrů a vydal se na další dobrodružství. Tentokrát nešlo jen o jeho toulavé boty, ale také o fakt, že do mančaftu přibyl za 100 milionů kosovský střelec Albion Rrahmani.

„Samozřejmě, to pro mě bylo těžké. Ale mluvil jsem o tom se sportovním ředitelem, kterému jsem kdykoli mohl napsat, zavolat, vždycky měl čas, byl shovívavý a já jsem v tuhle chvíli prostě musel zachránit sebe, svou fotbalovou kariéru,“ vykládal Kuchta po odchodu o debatách s Tomášem Rosickým. „Musel jsem Ligu mistrů oželet, protože jsem hodně dřel a teď jsem třeba tři, tři a půl roku na topu a během půl roku by to bylo pryč. Povedly se mi poslední sezony a nikdo prostě nechce stagnovat, každý se chce posunovat dál, poznat nové věci. Já to takhle mám. Když udělali Rrahmaniho, věděl jsem, že je ten správný moment,“ doplnil.

V Dánsku byl ihned nadšený. Z prostředí, z herního stylu. Jenže postupem času se jeho zalíbení měnilo, pohled zahalil stín. Postěžoval si v dánských médiích, což nelibě neslo vedení klubu. Na podzimním reprezentačním srazu o tom mluvil, vyjádřil se tak, že by se nebránil návratu do Sparty.

Na druhou stranu – tedy pokud nechtěl zůstat – ani jinou možnost neměl, protože v kalendářním roce může profesionální fotbalista nastoupit jen za dva týmy. Osmadvacetiletý Kuchta v létě minulého roku zvládl před odchodem tři ligové starty plus pět utkání v předkolech Ligy mistrů.

Přání se mu nakonec plní. Potvrdily se zprávy dánských médií, vrací se na Letnou. Půjde o hostování s opcí, což orazítkoval zdroj deníku Sport.

Nakonec zvládl v dresu dánského pojmu šestnáct utkání, v nichž dvakrát skóroval. V lednových dulech Champions League si nezahraje, ale pak bude pomáhat mužstvu k útoku na druhou příčku v domácí soutěži.

Sparta tak bude řešit slušný přetlak na ofenzivních pozicích. Nyní hraje se dvěma útočníky, jako ideální varianta se na konci první části ročníku jevilo spojení Rrahmani, Veljko Birmančevič. Čekalo se, jak do systému zapadne v tu dobu zraněný Lukáš Haraslín. Nyní je na scéně navíc další velké jméno. A to má trenér Lars Friis ještě k dispozici Victora Olatunjiho (na podzim nejlepší střelec mančaftu), Indrita Tuciho, vysunout může také Kryštofa Daňka.

Jak do puzzle zapadne Kuchta?