Posila Sparty o zájmu klubu, pozici či dánské klice. Jméno? Můžete si vybrat

Ne, není čahoun jako jeho kámoš Peter Vindahl, měří „pouhých“ 170 centimetrů. Sparta však věří, že jí Magnus Kofod Andersen dodá techniku i rychlost do středu pole. Proč by ne, vždyť poslední půlrok působil v italské Serii A.

O Vindahlovi

„Je to velmi dobrý přítel, máme spolu výborný vztah. V Dánsku jsme spolu strávili mnoho let, je to úžasný člověk i brankář. Doufám, že ho dokážu dostat trochu z jeho ulity, protože je to opravdu vtipný kluk, jen musí být otevřený. Myslím, že budeme mít dobrou spolupráci, strávíme spolu mnoho hodin. Slyšel jsem, že se Pete za poslední dva dny smál víc než za celý rok. Snad to z něj dostanu.“