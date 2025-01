Nejproduktivnější? Minulost. Karviná už Mikuše nechtěla: Nebyl hladový

Už bez nejproduktivnějšího hráče minulé sezony odletěla Karviná na devítidenní soustředění do turecké Antalye. Ve výpravě chyběl krajní záložník Rajmund Mikuš, který po třetím podzimním kole ztratil místo v základu. Trenéra nepřesvědčil, proto souhlasil s jeho uvolněním do Dukly Praha. „Z Rajmunda jsem necítil, že by byl hladový a šel za tím, že tady bude hrát,“ popsal kouč Martin Hyský pro iSport.cz.

Během předchozího jara byl devětadvacetiletý Mikuš hvězdou Karviné, za šestnáct zápasů zapsal skvostnou bilanci 5+5. Elitní jedenáctka bez slovenského křídelníka či krajního beka? Nemyslitelné. Po příchodu nového trenéra se však jeho pozice zhoršila, byť podzim rozjel mezi vyvolenými.

Po porážce s Bohemians však ze sestavy vypadl a už se do ní vracel jen jako střídající. Naposledy naskočil na začátku listopadu na sedm minut proti Slavii. „Půl roku je dostatečný prostor na to, aby se ukázal a řekl si o šanci,“ podotkl Hyský. „V přípravě se prezentoval slušně, ale v ligových zápasech to nebylo ono. Jde jen o to, jak se rval o místo,“ dodal na vysvětlenou.

Přednost dostávali a dostávají jiní. „Rozhodli jsme se vsadit na komplexnější hráče,“ objasnil kouč. „Rajmund má některé fotbalové stránky, které jsou super. Karviné odvedl skvělé služby, je to velmi dobrý, charakterní kluk. V kabině byl vnímán pozitivně, i já jsem ho tak bral. Jen jsem od něj potřeboval větší kvalitu v tréninku a v zápasech. Jeho výkony nebyly takové, jaké bych očekával. Myslím, že s tou situací nebyl spokojený, proto jsme mu dali možnost najít si angažmá, ve kterém bude mít větší prostor,“ doplnil k jeho odchodu do týmu nováčka Chance ligy.

V Turecku jsou naopak zimní posily Michal Tomič, Alexandr Bužek (oba ze Slavie) plus Samuel Šigut (České Budějovice). S novou (víceletou) smlouvou v kapse vyrazil na herní kemp brankář Jakub Lapeš, objev první poloviny sezony.

„Kuba měl fantastický podzim, patřil k našim klíčovým mužům. Jsem rád, že jsme si ho pojistili a vše se stihlo ještě před odletem na soustředění. Brankářský post je klíčový a je fajn, že jej máme, věřím na dlouho, vyřešený,“ prohlásil sportovní ředitel MFK Lubomír Vlk.

Do tréninků s týmem už půjde také švédský stoper Douglas Bergvist, jenž se vrací do akce po zranění kolena.

Karviná odehraje u moře tři utkání, to první ve středu proti uzbeckému FC Pakhtakor, účastníkovi asijské Ligy mistrů. V sobotu je na programu duel se srbským Lučani a 21. ledna uzavře soustředění souboj s polskou Lechií Gdaňsk.