Plán Plzně s Durosinmim: motivace na ligu! Energie s balonem i opatrnost

PŘÍMO Z BENIDORMU | Nebe bez mráčku, ze hřiště výhled na moře, na sluníčku příjemných 15 stupňů. Co chtít z pohledu zimní přípravy víc? Viktoria Plzeň se chystá na jarní část sezony ve španělském Benidormu za ideálních podmínek. Na trávníku už poctivě maká i Rafiu Durosinmi (22). Jak to vypadá s jeho návratem na plac? Deník Sport sleduje přípravu západočeského celku přímo na místě.

Po volnějším pondělí, kdy měl tým v pozápasovém režimu jediný lehčí trénink a volné odpoledne, se o den později startuje odpolední jednotkou. Krátké zahřátí v posilovně, pak zhruba hodinka a čtvrt vesměs herního tréninku s míčem. „Počasí je skvělé, celý týden nám tady ani nefoukalo,“ pochvaluje si plzeňský trenér Miroslav Koubek, když se zdravil s přítomnými redaktory Sportu a serveru sport.cz.

Na programu byla svižná cvičení v plné rychlosti, centry se zakončením a závěrečná hra. Cvrkot na hřišti se tentokrát netýkal Rafia Durosinmiho. Jeho návrat po více jak roce bez fotbalu po operacích kolene probíhá dle plánu, ale nigerijský útočník stále kombinuje týmové tréninky s individuální přípravou.

Po společné rozcvičce zůstal déle v posilovacím stanu, na trávníku měl individuální program na vedlejším hřišti. Nazul kopačky a pod dohledem kondičních trenérů piloval slalomy s míčem, zpracování, krátké narážečky a lehké zakončení na malou bránu levou i pravou. Trénink dokončil výklusem v teniskách kolem hřiště, s úsměvem na tváři se špičkoval s přítomným klubovým šéfem Adolfem Šádkem a dalšími členy plzeňského vedení.

„Cítím se každým dnem lépe a lépe. Dělám postupné kroky, vše konzultuji s trenéry, našimi fyzioterapeuty i doktory. Jsem rád, že jsem zpátky s klukama na tréninku, to mi dává energii,“ pověděl útočník, který před těžkým zraněním vedl zkraje sezony 2023/24 produktivitu české ligy.

Existovala možnost, že Durosinmi do zápasů vyběhne už v Benidormu. Ale doktoři nechtějí riskovat a nejspíš vynechá i generálku proti AIK Stockholm. „V případě Durosinmiho není kam spěchat. Záleží i na něm, cítil drobnou únavu, proto do zápasů ještě nešel. Ale vše zvládá velmi dobře,“ upřesnil Koubek.

Nigerijský forvard svůj fokus směřuje směrem k zahájení jarní části ligy. Durosinmi ani nemůže naskočit dřív – není na soupisce pro Ligovou fázi Evropské ligy, tudíž se ho netýkají lednové duely s Anderlechtem a v Bilbau.

Plzeň zahajuje domácí soutěž v pondělí 3. února v Olomouci. „Hrál jsem tam svůj první ligový zápas (17. října 2021 v dresu Karviné) a my ligu startujeme proti tomuto soupeři. Bylo by fajn už být u toho, to mě motivuje. Uvidíme, jak to půjde, ale dělám maximum,“ vzkázal hráč.

Pokud se jeho návrat povede, může jít o jednu z největších událostí českého fotbalového jara. A v Plzni všichni dobře vědí, jakou mají palebnou sílu v hráči, který měl před rokem těsně před přestupem do Frankfurtu za rekordní sumu přesahující 10 milionů eur (250 milionů korun).

Jako jediný na tréninku, který na místě sledovali všichni důležití členové plzeňského sportovního úseku (Adolf Šádek, Daniel Kolář, František Mysliveček, Jan Říčka) z aktuálního kádru scházel Cheick Souaré, který se zranil v nedělní přípravě proti Paderbornu. „Má menší zdravotní problém, ale nemělo by jít o nic zásadního,“ dodal Koubek.

Soustředění Viktorie v malebných podmínkách přímořského letoviska Benidorm pokračuje až do čtvrtka, předsezonní kemp uzavře generálka s AIK Stockholm. Švédský tým se shodou okolností připravuje na sezonu ve stejném resortu, tudíž oba celky mají detailní možnost vzájemně sledovat své tréninky. Do sezony vstoupí Viktoria předposledním zápasem Ligové fáze Evropské ligy doma proti Anderlechtu (čtvrtek 23. ledna).