Dán o Kuchtovi: Klidný, tichý… Neměl šanci uspět. Řešil se rozhovor v Česku

Neschovával se za fráze, upřímně přiznal, že by na jaře nedostal na hřišti tolik minut, jak by si představoval. Na vině jsou vlastní výkony a velká konkurence. Proto Jan Kuchta souhlasil s návratem do Sparty. V FC Midtjylland strávil necelých pět měsíců. „Myslím, že neměl reálnou šanci v týmu uspět,“ řekl dánský žurnalista Troels Bager Thögersen z deníku Tipsbladet.