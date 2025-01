Vyladěná Plzeň! Hladový Vydra, střídání kapitána, tvrdost i role posil

PŘÍMO Z BENIDORMU | Před plzeňským odjezdem ze Španělska se nebe v přímořském Benidormu zatáhlo, v závěru zápasu silně pršelo a foukal vítr. Fotbalisté Viktorie si v generálce na jaro poradili s nepříjemným soupeřem i počasím. Po brankách Prince Adua a Pavla Šulce porazila AIK Stockholm 2:0, k oběma brankám výrazně přispěl Matěj Vydra. Hlavní zpráva z herního kempu? Plzeň odjíždí do Česka vyladěná, formou a pojetím hry zůstala tam, kde končila úspěšný podzim.

Adolf Šádek a další členové plzeňského vedení opouštěli tribuny třetiligového stadionu nedaleko týmové španělské základny v Benidormu možná lehce promrzlí, ale spokojení. Viktoria po týmově až precizním výkonu zdolala AIK Stockholm 2:0, tradiční herní kemp opouští s bilancí jedné remízy (2:2 Padeborn) a dvou výher (2:0 Piast Gliwice, 2:0 AIK).

„Zápasem vygradovalo celé soustředění. V první půli jsme se museli přizpůsobit agresivitě soupeře. Jsem rád, že kluci se s tím popasovali dobře, nebyly tam zákeřné fauly. Dali jsme navíc hezký gól,“ připomněl při hodnocení asistent trenéra Viktorie Jan Trousil. „Ve druhé půli jsme dali míč na zem, dostali jsme se do mnoha šancí. Kdybychom přidali další dva góly, asi by to odpovídalo průběhu.“

Viktoria nastoupila v sestavě, která velmi pravděpodobně půjde příští týden do ostrého startu jara proti Anderlechtu, důležitého duelu ligové fáze Evropské ligy. Příliš změn od podzimu nebude – dá se říct, že Západočeši začnou rok 2025 tam, kde ten předchozí úspěšně dokončili.

„Víme, jakým způsobem a fotbalem se v Evropské lize prezentujeme, nechceme na tom nic měnit,“ zdůraznil Trousil. Vepředu se dařilo trojici Matěj Vydra (připravil obě branky), Prince Adu (autor prvního gólu) a Pavlu Šulcovi (druhá plzeňská trefa).

Vzadu fungovala obvyklá trojka řízená gólmanem Martinem Jedličkou, uprostřed pole režíroval dění Lukáš Kalvach po boku agresivního Lukáše Červa, na krajích si povinnosti plnili Cadu a Milan Havel. Ten jediný šel dolů o půli, čas si rozdělil s dalším zkušeným bardem Janem Kopicem. Nejspíš mezi nimi se ještě trenéři rozhodnou, kdo půjde od začátku proti belgickému soupeři.

Zejména Vydra odehrál zápas s enormní chutí a nasazením, podobně jako v předchozích duelech sbíral body a výrazně pomohl ofenzivě. „Je super, že 15denní pauza Vydryse nejenže nevykolejila, ale přišel ještě líp nachystaný, než jak končil podzim. Kluky na tréninku povzbuzuje, odvádí velké penzum práce. Chce moc získat první velký úspěch s týmem v kariéře,“ zmínil Trousil.

Možná negativa? Jen na tribuně zůstala trojice Rafiu Durosinmi, Jiří Panoš a Cheick Souaré. Amar Memič a Merchas Doski, dvě zimní plzeňské posily, nejsou na evropské soupisce, tudíž se kádr Plzně na start jara lehce zúžil.

„Pany je pořád ještě dorostenec, z preventivních důvodů jsme mu dali volno, abychom ho nepřetížili. Souaré má drobný zdravotní problém. Věřím, že kromě Memiče, Rafika a Doskiho budou všichni ostatní připraveni do zápasu s Anderlechtem,“ upřesnil plzeňský asistent.

O něco dřív, než zněl původní plán, šel ze hřiště kapitán Kalvach. „Dostal se do šprajcu, chtěl obstřik a hrát dál. Ale nebylo proč ho na hřišti držet,“ uklidňoval Trousil, že nešlo o nic závažného.

Švédský soupeř naskočil do zápasu od začátku agresivně, obranná trojka měla plné nohy práce s obrovitým mladíkem z Libérie Emmanuelem Gonem. Do druhé půle už naštěstí pro Viktorii nešel, ale přesto bylo v zápase někdy až příliš zbytečných a nebezpečných soubojů.

Svou roli hráli i místní rozhodčí, kteří zápas nedokázali dostat plně pod kontrolu. V Benidormu to není nic neobvyklého, Viktoria se před rokem na stejném místě tvrdě poškorpila s ukrajinským Kryvbasem, tam chybělo málo, aby se vůbec neodehrál druhý poločas.

Celkově je Viktoria vyladěná, připravená a zdravě sebevědomá. „Důležité je, že jsme odtrénovali všechno, co jsme měli naplánované. Díky kratší pauze jsme navázali na konec podzimu. Kluci splnili individuální plány, měli do tréninků obrovskou chuť. Uvědomují si, o co ve čtvrtek budeme hrát s Anderlechtem,“ naznačil spokojený Trousil.