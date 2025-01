Co ukázala Sparta v Marbelle: čekání na posilu, ostrý asistent. A marodka?

PŘÍMO Z MARBELLY | Dva soupeři ze severské šlechty, dvě vítězství, šest gólů, jeden inkasovaný. Některé poutavé výkony: pozor, Peter Vindahl je ve formě z konce podzimu! Victor Olatunji je sebevědomý a silný, jako kdyby ani do týmu nedorazil Jan Kuchta. Pokračování v systému s pevnějším srdcem hřiště a také rvavější presink. Sparta si zkusila na soustředění v Marbelle mnohé, co bude potřebovat v jarní honbě za Slavií a Plzní. Co ukázal tradiční pobyt ve španělském letovisku před středečním vstupem do Ligy mistrů? Třeba to, že potřebuje posílit na jednom klíčovém postu.

Posily dorazily, početně i kvalitativně (v tuto chvíli v předpokladech) je Sparta našlapanější než na podzim. A to především ve třech prostorech. Stoperskou trojici utužil Emmanuel Uchenna, dostane čas, aby se aklimatizoval, a postupně převezme roli Martina Vitíka, který podle všeho po sezoně odejde. Pozor však na mladého Adam Ševínského. V Marbelle byl precizní, je to další volba za Filipem Panákem.

Je to jednoznačné, na obou stranách zálohy, na takzvaných wingbecích, je Sparta nedopečená. Nalevo je jasnou jedničkou Matěj Ryneš, za ním čeká Martin Suchomel, jenž může podobně jako Tomáš Wiesner zaskočit na obou stranách. Připraven je také všeuměl Jaroslav Zelený, ale ten v Marbelle pokaždé naskočil na pozici levého stopera.

Nový asistent Vávra: Sparta by měla na jaře nahánět soupeře

Nový asistent Vávra: Sparta by měla na jaře nahánět soupeře

Lukáš Sadílek o novém asistentovi: „Michal Vávra po nás chce, abychom v něm byli ostřejší, proto nás z lavice koučuje. Proti Malmö to bylo až extrémní.“

Vávra má napravení stavu na starosti jako hlavní persona. Při zápasech je to vidět, diriguje, je halasný, což bylo v Marbelle perfektně slyšet. Ale hlavně chce být precizní, neodpouští ústup od principů, jde do detailu. V obou utkáních (proti Malmö i Bodö/Glimt) se objevily pasáže, kdy byla Sparta opravdu silná v napadání, ale také minuty, kdy uvadla.

Olomoucký bard předběhl dobu, Sigmu učil hrát presink, který je dnes neodmyslitelný. Jen Sparta od něj ve druhé půli podzimu vlivem některých záležitostí ustoupila, a proto nebyla úspěšná. Lars Friis a jeho suita ji nyní vrací do role.

Kdo se vrátí na Inter?

Jedna z klíčových otázek analýzy podzimu byla jasně daná: Čím to, že Spartu tak drtila zranění? V době, kdy je na Letné kondiční machr Christian Clarup, se mužstvo postupně vymanilo z vysokého čísla absencí. Stará bolest se však s příchodem Ligy mistrů a také vlivem letního EURO vrátila.

Po vánoční pauze se situace zlepšila (to už ostatně ke konci první části sezony), přesto jsou tu stále pro fanoušky Sparty nedobré zprávy. Albion Rrahmani se zraněným svalem trénuje jen v posilovně. Lukáš Haraslín už je na place, ale do hry se nezapojoval. U něj však odborníci – jak ho všichni znají – spíše tlumí nedočkavost. Veljko Birmančevič nenaskočil do generálky s Bodö/Glimt.

Třetí jmenovaný by měl být na Inter Milán nachystaný, šlo o nemoc, Haraslín si to velmi přeje, Rrahmani je out. Ještě mnohem hůře je na tom Angelo Preciado po operaci kolena.

Lukáš Haraslín o návratu:

„Myslím, že jde všechno podle plánu lékařů. Jak se zranění hojilo, jak trénuju individuálně, dělám už jen doplňky, co mi scházely.“