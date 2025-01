Slávistická Karviná, Šádkova hra a průšvih Solbakken. Kdo místo Provoda

Bez dvou nejlepších hráčů podzimu – Kinského a Provoda (u kterého naštěstí vyšetření vyloučilo vážnější zranění) – vstoupí už ve čtvrtek do jarní části sezony fotbalová Slavia. „Navíc se zranil Kušej, kterého chtěli hrát pod Chorým právě s Provodem,“ upozorňuje v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. Co to pro tým z Edenu znamená? A v jakém rozpoložení se ze soustředění z Marbelly, kde byl i Jiří Fejgl, vrátil rival z Letné? „Sparta bude chtít být při presinku ostřejší než na podzim, to bylo z tréninků i přípravných zápasů znát,“ upozorňuje Fejgl.