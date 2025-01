Příprava Dynama: nové posily i rozjetý Ondrášek, Koubek jedná o prodeji

Do sportovního areálu Soukeník dorazila v úterý dopoledne solidní návštěva. Regionální souboj jihočeských klubů na dobře nachystané umělce byl pro hosty z Českých Budějovic ostrým testem před blížícím se startem jarní sezony. Sport přímo na místě sledoval výkony obou týmů a zmapoval aktuální situaci Dynama.

Staronovým trenérům Jiřímu Lerchovi a Jiřímu Kladrubskému, které na začátku ledna vrátil do funkcí po převzetí klubu majitel Vladimír Koubek, scházela řada hráčů. Proti Táborsku chyběli obránci Ondřej Čoudek, Jan Brabec, Václav Míka a Ondřej Novák nebo záložníci Marvis Ogiomade a Petr Zíka. U většiny z nich nejde o dlouhodobé problémy, nicméně s blížícím se startem sezony je jejich absence komplikací.

„Času je málo. Máme hodně zraněných, do tréninku jsme měli problémy i počtově,“ zmínil po utkání v hodnocení pro Sport trenér Kladrubský. „Do přípravy s Táborskem jsme vzali i kluky z béčka. Pevně věřím, že se ještě povedou nějaké příchody, potřebujeme kvalitu. Hledáme hlavně do obrany. Ekpai i Osmančík (krajní obránci) museli hrát celý zápas, Koneho jsme chtěli pořádně vidět, bylo dané, že bude hrát celý zápas,“ dodal kouč po výhře 3:2.

Dynamo brzy inkasovalo – z první akce zápasu a po zaváhání obrany snadno skóroval Jakub Nečas. Před zhruba stovkou diváků se prvoligový celek proti regionálnímu rivalovi vzchopil – v první půli dvakrát udeřil zkušený útočník Zdeněk Ondrášek, který se po změně trenérů spolu s Jiřím Skalákem a Richardem Križanem vrátil do prvního týmu.

Táborsko po přestávce srovnalo zásluhou exbudějovického Daniela Haise, o výhře 3:2 rozhodl v závěru zajímavý útočník věkově spadající do budějovické devatenáctky – ukrajinský rychlík Dmytro Artymovych, jenž na podzim gólově táhl třetiligové béčko.

Koubek v dobré náladě, bavil se s diváky

„Začali jsme hrůzostrašně, postupem času se zvedali. Prvky, co chceme po klucích, se tam objevovaly, ale je to běh na dlouhou trať,“ řekl po utkání Kladrubský. „Hlavně chci poděkovat Táborsku, že nám vyšlo vstříc a mohli jsme zápas odehrát. Domluvenou jsme měli akorát Soběslav (středa 15. ledna, Dynamo vyhrálo 4:0), ještě nás čeká v sobotu béčko Sparty.“

Dynamo vstřebává překotný zimní vývoj. Druhý zápas přípravy řídili staronoví trenéři, pryč je štáb Františka Straky, jenž vyklidil kancelář po soustředění v Třeboni. Změnilo se také vedení - z klubu odešli majitel Dalibor Jirka a ředitel Emil Kristek, s nimi i sportovní ředitel Zdeněk Procházka. Za sportovní úsek nyní zodpovídají Matěj Rakovan a manažer týmu Ivo Táborský.

Stávající majitel Vladimír Koubek osobně dorazil na zápas v Sezimově Ústí nedaleko Tábora v dobré náladě. Debatoval s redaktorem Sportu, odpovídal i na dotazy přítomných diváků. „Kdybych věděl, že do klubu přijde Emil Kristek, v létě bych to (prodej) neudělal,“ zopakoval své veřejně známé stanovisko. Výkon týmu se mu líbil, po utkání přímo na trávníku hráčům děkoval.

Dál pracuje na prodeji klubu, do exekutivní funkce se vracet dlouhodobě nechce. Dohoda s novým majitelem ale stále není na obzoru. Podle informací Sportu zatím Koubek konkrétního kupce nemá, nicméně jednání probíhají a situace se může v brzké době změnit.

„Pan Koubek od pondělí jedná s potencionálními zájemci, nic však nebude v řádech dnů. Prodej klubu je jednoznačný cíl, vše se odvíjí od několika aspektů - licence, finanční audit, převod akcií,“ sdělil mluvčí Dynama Adam Černý.

Na hřišti tým hlavně v prvním poločase nevypadal špatně. Atmosféra v kabině je nyní pozitivní, hráči po změně trenérů získali novou energii. „Hráčům jsem v kabině jasně řekl, že kdo tady být nechce, ať v týmu není,“ zdůraznil Koubek.

Trenéři Lerch s Kladrubským složitě skládají mužstvo, které se na jaře pokusí o zázračnou záchranu ligy. Proti Táborsku odehrál svůj part na stoperu velmi jistě Mamadou Kone (27), jenž přišel z kádru soupeře. Opačným směrem putoval útočník Tomáš Hák (21). Nastoupila i čerstvá posila Filip Havelka (27) z Teplic. V brance si pozici jedničky pomalu získává talentovaný Colin Andrew (20).

Levonohého gólmana si Dynamo vyhlédlo už v mládeži, je braný za velký příslib do budoucna. Prošel si těžkým obdobím, do zraněného prstu na ruce se mu dostala infekce a byl dlouho mimo hru. Před startem jara ale vypadá v plné formě, odhodlaný získat první ligové minuty. Proti Táborsku si počínal velmi dobře – hlasitě dirigoval obranu, dobře vybíhal pro míče, působil jistě.

„Ještě uvidíme, jak se to vyvine, ale kdy jindy tomu klukovi dát šanci. Kryjí mu záda dva další gólmani, Vilda (Vilém Fendrich) i Jany (Martin Janáček) jsou připravení. Chtěli jsme, aby v přípravě odchytal co nejvíc zápasů,“ vysvětlil Kladrubský.

S týmem čelí nelehkému období, stále není vyřešena otázka majitelů. „Řekli jsme si, že budeme pracovat teď a tady. Máme hodně věcí k řešení, ale nechci se vyjadřovat k tomu, v jakém stavu jsme hráče našli,“ dodala uznávaná jihočeská persona.

Budějovice startují ligu v sobotu 1. února doma proti předposlední Dukle. „Může to být jeden z klíčových zápasů. Určitě neházíme flintu do žita. Neříkám, že budeme všechny válcovat, to určitě ne, ale chceme ještě zamíchat kartami,“ zdůraznil Kladrubský. „Na trénincích je vidět, že kluci stejně jako my trenéři s tím chtějí něco udělat. Zbraně neskládáme. Přirovnávám to k situaci v minulém roce. Snažíme si udělat bublinu v kabině a zkusit neřešit věci mimo. S tím my nic neuděláme, to je záležitost někoho jiného. My se chceme soustředit na fotbal,“ vyhlásil necelých čtrnáct dní před startem soutěže.

Změny v kádru

Příchody

Mamadou Kone (27), obránce - přestup

Filip Havelka (27), záložník - přestup

Rayan Berberi (20), záložník - na testech

Jiří Skalák (32), záložník - návrat z béčka

Odchody