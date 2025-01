Vorel o Pardubicích, Spartě i titulech: Podzim? Cítil jsem, že bych pomohl

Fotky, jak Vojtěch Vorel slavil obhajobu titulu a triumf v poháru, kolovaly po internetu. Brankář Sparty chodil po Praze několik dnů v gólmanských šortkách a stulpnách. „Stoprocentně ještě nejsou vyprané, ale už by to chtělo. Doma za to dostávám malinko bídu,“ přiznává Vorel s úsměvem. Jaký je v kabině a s kým se nejvíc kamarádil na Letné?

Co dalšího zaznělo v rozhovoru?

Kde si hledal angažmá? Proč nedopadlo Skotsko a jak bral konec jednání?

Proč si vybral Pardubice? Jaký má cíl pro jaro a co se stane po sezoně?

Jak kousal pozici gólmana číslo dva? Bavil se o tom s Tomášem Rosickým a Larsem Friisem?

Jaký má vztah ke Spartě a jak hodnotí dva tituly s triumfem v domácím poháru?

Omlouváme se za nižší technickou kvalitu zvukové stopy rozhovoru.