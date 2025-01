Míša alias Ozzy. Univerzál Kohút chtěl změnu: V Baníku je větší konkurence

Poprvé v kariéře už není Michal Kohút kmenovým hráčem 1. FC Slovácko. S výjimkou půlročního hostování v tehdy druholigových Pardubicích působil dosud jen tam. Nyní si už zvyká na nový tým, jiné spoluhráče, byť s některými (Holzer, Juroška, Kubala) už stejnou ligovou kabinu obýval. „Pro mě se to liší hodně,“ srovnává s bývalým působištěm. „Vysoká kvalita byla i na Slovácku, ale tedy je víc hráčů a větší konkurence. V tom vidím největší rozdíl,“ dodal. „Chtěl jsem přestoupit a užívám si to. Těším se na všechno, co ještě přijde,“ přiznává.

Ve čtyřiadvaceti letech se může považovat za mladého hráče, který ještě zdaleka není na vrcholu svých možností. Ve středové řadě Baníku je přitom vedle Šína a Riga skoro za mazáka. To je až úsměvné. „Všichni jsme tady mladí,“ oponuje s úsměvem Kohút, jenž rozjel zimní přípravu se Slováckem a doufal, že se transfer podaří upéct během zimní pauzy. „Chtěl jsem, aby to vyšlo, ale nedával jsem si to do hlavy. Makal jsem naplno,“ ujistil.

Trenér Pavel Hapal si pochvaluje hráčovu univerzálnost. Autor sedmi branek v nejvyšší soutěži, jenž ztratil skoro rok kariéry kvůli zranění, dokáže zahrát na úrovni pozici pod hrotem, jako klasický střední záložník či na pravém křídle v útočném trojzubci. „Nedělá mi problém skoro žádná pozice,“ tvrdí. Sám zatím nedokáže odhadnout, jak daleko (či blízko) má do elitní jedenáctky Baníku. Český reprezentant Matěj Šín se rychle uzdravuje, slovenský Tomáš Rigo je stálice sestavy. Stejně jako David Buchta či Ewerton.

Každopádně na něj tradice ostravského klubu okamžitě dýchla. Zaujal ho také fakt, kolik lidí se kolem týmu „motá“. Ať už jde o maséry, fyzioterapeuty nebo fotografy. „Baník má ty nejvyšší ambice,“ vytušil. „Můžeme se ještě poprat o třetí místo v lize. Navíc jsme pořád ve hře v poháru, který jsem vyhrál se Slováckem. Rád bych si to zopakoval,“ zasnil se v hotelu Susesi Luxury Resort v Beleku.

Do Ostravy si Kohút přenesl i svou přezdívku „Ozzy“. Nezískal ji kvůli tomu, že miluje tvrdou muziku rockového démona Ozzyho Osbourna. Ta je mi úplně cizí. Vlastně k ní přišel úplnou náhodou. „Když jsem hrál v týmu U-11 nebo U-12, bylo nás v týmu moc Michalů. Aby se neříkalo všem „Míšo“, bylo potřeba něco vymyslet. Byli jsme mladí a v autobuse někdo plácl slovo Ozzy. Od té doby se to chytlo. Trenér Stýskal pak se mnou šel až do áčka, takže se to chytlo po celém Slovácku. Jestli se to chytí i v Baníku, je mi celkem jedno. Už jsem si na tu přezdívku zvykl,“ dodal s nadhledem.

Je jasné, že Daniel Holzer nebo Filip Kubala na něj „Míšo“ nevolají.