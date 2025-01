Hradec se rozstřílel, přesto vábí útočníka. Horejš: Je to na dobré cestě

PŘÍMO Z LARY | Zatím je to kulomet. Fotbalový Hradec Králové na soustředění v Turecku sejmul oba soupeře (bulharskou Ardu i ukrajinskou Poltavu 3:0), každému nadělil po třech gólech. Přesto by trenér David Horejš rád přivedl do startu jarní části Chance Ligy do týmu útočníka. „Řešíme jednu alternativu do útočné fáze. Víme, že nás tam na podzim tlačila bota. Věřím, že je to na dobré cestě,“ uvedl pro iSport.cz. Jméno vyhlédnuté posily nicméně nesdělil.

Východočeši, kterým se týden před regionálním derby s Pardubicemi vyprázdnila marodka, hledají spolehlivého střelce, větší údernost ofenzivy. V první polovině ročníku nastříleli jen sedmnáct branek v devatenácti zápasech. Hůře na tom jsou jen Dukla a České Budějovice, dva poslední celky soutěže. O to víc Horejše potěšila produktivita na Turecké riviéře proti zahraničním sokům.

Jenže… Dvakrát se trefil střední obránce Tomáš Petrášek. Z hroťáků se prosadil pouze Ondřej Mihálik, a to z penalty. Na podzim v lize přitom na Baníku „desítku“ nedal. „Přibrzdilo ho to,“ povšiml si Horejš. Přesto kvitoval, že si zkušený útočník vzal proti bulharské Ardě balon a pokutový kop proměnil.

U kouče má dobrou pozici. „Ondrovi chybí jenom góly,“ zmínil. „V Karviné dal dvě tyčky, další v Budějovicích. Odklonilo se od něj trošku štěstíčko. Pro tým Ondra pracuje skvěle. V každém utkání odvede kus práce. Od útočníků se samozřejmě čekají branky. Každá jim zvyšuje sebevědomí. Věřím, že Ondra bude na jaře ještě lepší, než byl na podzim.“

Pro Horejše je důležité, že by měl do léta setrvat v Hradci stoper Karel Spáčil, o něhož se přetahují Slavia s Plzní, stranou nezůstává ani Sparta. „Karel tu odehrál oba zápasy a vypadá velice dobře,“ informoval kouč. „Jako trenér musím být na jeho odchod připravený, ale když zůstane, budu jedině rád,“ dodal.

Bývalý talent se vrací po těžkém zranění

Spáčilův výkonnostní skok je obdivuhodný. Všímá si ho i Horejš, jenž s mladým stoperem pracuje rok. „Udělal obrovský progres,“ pronesl uznale. „Je to kluk, který vnímá věci, co po něm chceme. Herně se posunul, je sebevědomý a jeho role v mužstvu je jasně daná. Sedl mu i náš způsob hry. Kvalitu si udržel i do této sezony. Jako hráč vyzrál. Stoprocentně má na to, aby hrál ve velkém klubu,“ ujistil.

Po dlouhé zdravotní pauze se vrací obránce David Heidenreich, někdejší velký talent českého fotbalu. Bojuje o místo. „Přišel do přípravy připravený,“ pochvaloval si. „Protrpěl těžké zranění. Očekávali jsme, že už na letním soustředění v Písku se bude moct připojit. Bohužel to koleno zátěž nesneslo. Museli jsme mu dát čas na úplné zotavení,“ upřesnil. Nyní už je fit. „Je plnohodnotným hráčem kádru. Obě utkání v Turecku odehrál velmi dobře,“ chválil Horejš, jenž souhlasil s uvolněním exreprezentanta Ladislava Krejčího do Teplic.

Bývalý hráč Sparty už neměl pevné místo v základu. A těžko by se na tom něco změnilo. „Láďa o své roli věděl a sám cítil, že by chtěl hrát víc. Dostal nabídku z Teplic, kde by měl mít větší vytížení. Přijel, rozloučil se s klukama. Takhle by to mělo být,“ řekl trenér osmého týmu Chance Ligy. V konkurenci Daniela Horáka by na Krejčího adekvátní minuty nezbyly. „Věděl, že Dan bude mít přednost. Ale rozloučil se v dobrém.“

Ligovou generálku absolvují Východočeši v sobotu proti kazašskému FK Atyrau.

Výsledky Hradce v Turecku