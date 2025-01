Martinec zůstal kvůli kouči, partě i Peltovi: Má zase chuť do toho šlapat

Proč jste se rozhodl zůstat v Jablonci?

„Líbí se mi, jak se to tady nastavilo. Přišel nový trenér, který tomu dal impulz. Hrajeme fotbal, co mě baví. Je tu super parta. Neměl jsem momentálně nic jiného na řešení. Jsem v Jablonci rád. Kluci makají, což se mi líbilo. Věřím, že jsme schopní udělat tuto sezonu nějaký výsledek a příští rok si zahrát Evropu.“

Měl jste jiné konkrétní nabídky nebo to byly spíš spekulace?

„Spíš šlo o náznaky. Nic konkrétního nebylo.“

Ještě před rokem by vás i Tekijaškiho chtěl boss Miroslav Pelta prodat, aby něco vydělal. Nyní vám nabídl dlouhodobější lukrativní kontrakt. Znamená to, že se klub ekonomicky nadechl a vše jde dobrým směrem?

„Myslím, že ano. Z pana Pelty je cítit, že má zase chuť do toho šlapat. Všechno se okysličilo. Poslední tři roky nebyly jednoduché, hráli jsme do konce o to, abychom nespadli do baráže. Nikomu bych to nepřál. Na druhou stranu to byla zkušenost, která nám může pomoct do dalších sezon. Teď máme úplně jiné starosti. Budeme se rvát o špičku víc než o spodek tabulky.“

Miroslav Pelta nepotřebuje na všechno papír, spoustu věcí vyjednává ústně, na dobré slovo. Máte od něj takový příslib, že vás v případě zajímavé nabídky odjinud pustí?

„Úplně dohodu nemáme, ale pan Pelta je byznysmen. Když bude nabídka dávat smysl oběma stranám, stoprocentně mi bránit nebude. Máme spolu dobrý vztah, ale nesmíme posílit konkurenční klub.“

Například Baník.

„Třeba Baník.“ (úsměv)

Dopředu jste v zimní pauze získali dva prověřené borce. Pomůžou vám Petr Ševčík ze Slavie a Lamin Jawo z Mladé Boleslavi?

„Hlavní je, že jsme nikoho neztratili. Kádr zůstal takový, jaký byl na podzim. Plus se doplnil o tyto dva hráče, kteří už se skvěle zapojili a určitě ukážou svoji kvalitu. Je to super.“

Už je z vás čistokrevný stoper?

„Dostal jsem se na zadní pozici a jsem za to rád. Moje místo je vzadu a asi to měnit nebudeme, když není potřeba. Začalo mě to tam bavit. Minulý rok mě to samozřejmě bavilo i v útoku, protože jsem hrával útočníka a rád dávám góly.“

Tréninkový kemp v Turecku se vydařil?

„Něco jsme si nacvičili, měli jsme herní praxi. Hlavně jsme byli na přírodní trávě a v hezkém počasí se krásně trénovalo. Myslím, že se nám povedly i přípravné zápasy.“