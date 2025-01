Ševčík už pálí, Polidar se zranil. Kouč Jablonce: Výborná generálka

PŘÍMO Z BELEKU | Na základ to asi hned nebude, Petr Ševčík (30) má za sebou dlouhé zápasové manko, zatím naskakuje do hry jako střídající. Ovšem fotbalistům Jablonce už se host ze Slavie s nedávnou reprezentační minulostí začíná pomalu vyplácet. V přípravě dal druhý gól (předtím maďarskému Kecskeméti), přesnou přízemní ránou přispěl k vítězství 3:1 v generálce nad ukrajinským Žytomyrem. „Víme, že je fotbalista. Věříme, že se jeho forma i kondice budou zlepšovat a bude platným hráčem týmu,“ prohlásil trenér Luboš Kozel.

Na jabloneckou výhru ve druhé půli v Beleku pršelo. Agresivní ukrajinský sok ze Žytomyru, který z Turecké riviéry odjede po šesti týdnech až na konci února, dělal Severočechům potíže. Důrazný duel monitorovalo ze vzduchu několik dronů, ten jablonecký ovládal na dálku asistent Jan Krob. Kozlův výběr přivedl do vedení po Tekijaškiho přihrávce zblízka útočník David Puškáč. Ve druhé půli kouč prostřídal a náhradníci se postarali o zbylé branky.

Nejprve skóroval Ševčík, následně dokončil Jawovu akci křídelník Bienvenue Kanakimana. „Po příchodu nových hráčů se to najednou zvedlo a byli nebezpeční všichni. Je příjemné zjištění, že týmu pomohli,“ lebedil si trenér, jenž po odstoupení zraněného levého halfbeka Matěje Polidara (tříslo) využil na větší část utkání Successe Makanjuolu.

Třiadvacetiletý Nigerijec se zatím v klubu a v Česku vůbec aklimatizoval jako člen „béčka“. Nyní povýšil a má šanci objevit se na hřišti i v nejvyšší soutěži. „Dělá mi radost,“ přiznal Kozel. „Je šikovný na míči, dynamický. První zápas s Japonci (Hirošimou) odehrál celý a teď tam byl taky přes hodinu. Poradil si, i když to pro něj bylo zpočátku složitější. Nečekal, že půjde do hry tak brzy. Ale vyrovnal se s tím. Jsme rádi, že víme o další variantě,“ pochvaloval si. Kvůli viróze scházel záložník Alexis Alégué.

Finiš tréninkového kempu v teple hodnotil trenér pozitivně. „Výborná generálka s velmi kvalitním soupeřem,“ shrnul. „Asi jsme nebyli o dva góly lepší, ale byli jsme efektivnější. Vítězství je příjemné, nicméně zápas nám ukázal i to, co musíme zlepšit. Chvilkami nás protivník donutil hrát i to, co jsme zrovna nechtěli,“ zakončil před nedělním ranním odletem do Prahy.

FK Jablonec - Žytomyr 3:1 (1:0)

Branky: 20. Puškáč, 76. Ševčík, 81. Kanakimana - 84. Ledněv.

Sestava Jablonce: Hanuš (46. Mihelak) - Martinec (62. Štěpánek), Tekijaški, Cedidla (80. Hurtado) - Čanturišvili (62. Ševčík), Beran (80. Fortelný), Nebyla (62. Souček), Polidar (15. Makanjuola, 80. Černák) - Hollý (62. Jawo), Suchan (62. Kanakimana) - Puškáč (62. Chramosta). Trenér: Kozel.