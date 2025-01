Sylla, guinejská síla pro Olomouc. Půjde cestou krajana Condeho?

Sigma mu dala po podzimu nejlepší nabídku. Věděla, po jakém zboží sahá. „Měli jsme ho za rohem,“ poznamenal s úsměvem kouč Tomáš Janotka. Ano, z Olomouce do Drnovic, kde hraje své zápasy Vyškov, to je necelá půlhodina cesty autem. Pořádně vyskautovat tamní africké klenoty není nic těžkého.

Na defenzivního univerzála Syllu si myslela rovněž Viktoria Plzeň, což je ještě vyšší level. Jenže oficiální laso nakonec přilétlo pouze z Hané. „O Plzni se akorát mluvilo, nic konkrétního nebylo,“ přitakal odchovanec FC Nantes, jenž se do Česka dostal před rokem.

Za Vyškov stihl 36 zápasů a dal šest gólů. Letos v zimě už chtěl změnit prostředí, posunout se dál. Borec, který nastoupil ve Francii proti Olympique Marseille či Racingu Lens, nemohl být profesně uspokojený ve druhé nejvyšší soutěži. „Sigma je pro mě dobrá výzva a důležitý krok. Mezi první a druhou ligou je obrovský rozdíl,“ zjistil velmi rychle.

Kameník je výborný člověk i kouč

Zároveň je přesvědčený, že Olomouc není vrcholem jeho kariéry. Míří ještě výš. Zatím ho čeká boj o místo v elitní jedenáctce Janotkova výběru. A troufá si. „Nejvyšší soutěž už jsem hrál ve Francii a v Belgii. Vím, jak mám pracovat a co mám dělat, abych hrál dobře a pomáhal mužstvu. Je pravda, že český fotbal je odlišný. Víc fyzický. Ale pro mě to není problém,“ zdůraznil dobře stavěný záložník nebo střední obránce. Začínal jako stoper, později se posunul do středu pole. I tam mu to šlo.

Ve Vyškově na jeho vývoj dohlížel trenér Jan Kameník, který vládne výbornou angličtinou. I proto k němu mají cizinci blízko. Guinejec Sylla není výjimkou. „Je výborný člověk i kouč. Pomáhal nám na hřišti i mimo ně. Dělal maximum, abychom se cítili dobře ve městě i na trávníku. On a jeho realizační tým jsou důvodem, proč je Vyškov pořád nahoře. Není to díky podmínkám, které tam jsou,“ narážel na skromné zázemí aktuálně třetího celku druhé ligy.

Když mu vyjde čas, rád na jaře vyrazí zafandit nedávným spoluhráčům. Jeho hlavní mise nicméně odstartovala v Olomouci. Podobnou cestou se před pár lety vydal jeho krajan, vrstevník a reprezentační parťák Cheick Conde. Také on začínal jako defenzivní šestka ve druhé lize, z Táborska se záhy posunul do prvoligového Zlína, následně za půl milionu eur do mistrovského švýcarského Curychu a nedávno přestoupil do Serie A (Benátky). Za tři miliony eur…