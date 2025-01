Projet Slovan, díl druhý: posílil, musí naplnit potenciál. Kováč pod tlakem

V létě úřadoval poprvé, byť už k zimnímu přestupovému období pod bývalým vedením měl co říci. Teď generální ředitel Jan Nezmar skládá kádr libereckých fotbalistů znovu. A v porovnání s podobně ambiciózní konkurencí ho pořádně vyzdobil. Za dvě transferová okna investoval majitel Ondřej Kania do posil přes sto milionů korun. I proto zní ultimativní cíl jasně: skočit do elitní skupiny a tam se porvat o účast v evropských pohárech. „Zatím je to rozpačité. Ale s tím, co nakoupili, by se do šestky měli dostat,“ hodnotí Jiří Štajner, legenda Slovanu. Zároveň však dodává, že nejen jemu se nezdá práce trenéra Radoslava Kováče. Ano, i o něm jaro bude. Na žádné alibi už není prostor...