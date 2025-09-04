Leverkusen loví kouče po nejrychlejším vyhazovu v historii. Favoritem Postecoglou
Leverkusen naprosto šokoval bundesligu a po pouhých dvou kolech se v rekordním čase rozloučil s trenérem Erikem ten Hagem. „Cítili jsme, že se všechno ubíralo špatným směrem. Proto jsme se rozhodli jednat okamžitě,“ komentoval těžké rozhodnutí sportovní ředitel klubu Simon Rolfes pro Sky Sports. Nyní klub shání náhradu a jasno chce mít začátkem týdne. Mezi hlavní favority se řadí bývalý kouč Tottenhamu Ange Postecoglou.
Nástupce veleúspěšného Xabiho Alonsa na lavičce německého klubu shořel mnohem dřív, než by kdokoli čekal. Holandský stratég Ten Hag odehrál u ligové šachovnice pouhé dvě partie, a zapsal se tak do historie jako nejrychleji odvolaný kouč v dějinách nejvyšší německé soutěže.
Po úvodní prohře 1:2 proti Hoffenheimu mu zlomila vaz remíza 3:3 s Werderem Brémy, kdy tým neudržel vedení získané i dvěma góly Patrika Schicka. Nyní český střelec se spoluhráči čeká, kdo ho povede do dalších zápasů.
V zahraničních médiích v uplynulých dnech zazněla řada velkých trenérských jmen a hlavním kandidátem je aktuálně Australan, jenž v uplynulé sezoně dovedl anglický Tottenham s Antonínem Kinským k výhře v Evropské lize. „Postecoglou se rýsuje jako možnost pro Leverkusen i Fenerbahce, které také shání trenéra,“ napsal známý fotbalový insider Fabrizio Romano.
Definitivní rozhodnutí ale podle všeho ještě neexistuje. „Usilovně pracujeme na tom, abychom co nejrychleji našli řešení, ale jisté to bude až ve chvíli, kdy bude smlouva podepsaná,“ mlžil výkonný ředitel klubu Fernando Carro.
Jasno by podle něj mělo být na začátku příštího týdne. „Doufáme, že v úterý už by mohl trénink vést někdo jiný, ale v tuto chvíli to nemůžu zaručit,“ dodal.
Opakovaně se pak objevují především jména koučů z pyrenejského poloostrova jako Sérgio Conceição, Felipe Luís, Iñigo Pérez, Raúl nebo Xavi. Minimálně poslední tři jmenovaní už podle všeho mezi kandidáty nefigurují.
Dokud vedení nevybere ideálního nástupce, zůstávají u prvního týmu asistenti Andries Ulderink a Rogier Meijer, kteří už mužstvo vedli při výhře 2:1 v přátelském utkání proti třetiligové Viktorii Kolín. „Organizace hry vypadala dobře. Kluci věděli, co mají na hřišti dělat a zvládli to skvěle. V posledních dnech v mužstvu jednoznačně cítím dobrou atmosféru,“ chválil výkon Rolfes.
Existuje tedy varianta – i když nepravděpodobná – že následující ligový střet s Frankfurtem odkoučuje ještě přechodné duo asistentů.
Tragický Ten Hag
Proč ale bývalý trenér Ajaxu či Manchesteru United tak kolosálně selhal? Když vedení sáhne k vyhazovu už po 63 dnech ve funkci, je jasné, že nemůže být problém jen ve výsledcích.
Navíc když ze tří soutěžních zápasů jednou prohrál o gól, jednou remizoval a předtím s přehledem zvládl povinný postup v poháru proti Grossaspachu ze čtvrté ligy.
„Rozhodnutí Bayeru mě naprosto zaskočilo. Odvolat trenéra už po dvou ligových zápasech je neslýchané,“ uvedl Ten Hag v den propuštění. „V létě odešla řada klíčových hráčů, kteří stáli za nedávnými úspěchy a vybudovat nový a sehraný tým je náročný proces, což potřebuje čas i důvěru,“ pokračoval Holanďan.
Jenže právě čas a důvěru mu vedení dát odmítlo. Vedle špatného herního projevu totiž údajně holohlavý taktik nedokázal dostat na svou stranu prakticky nikoho v klubu – hráče, kolegy z realizačního týmu ani vedení.
Podle německého serveru Bild ho velká část zaměstnanců považuje za nejhoršího trenéra klubu za posledních 20 let. Po náhradách se podle webu Kicker vedení dokonce porozhlíželo už během předsezonní přípravy, protože kvalita tréninků vůbec neodpovídala představám mužstva. Změna tak byla nevyhnutelná a nepomohla by ani případná výhra v posledním zápase proti Brémám.
I proto se při jmenování nástupce vedení nechce unáhlit a dává si čas na rozmyšlenou. Po velkém letním výprodeji, kdy kádr opustili klíčový muži jako Florian Wirtz, Granit Xhaka, Lukáš Hradecký, Victor Boniface, Jonathan Tah, Jeremie Frimpong či Piero Hincapié, potřebuje Leverkusen správného muže, jasný plán a stabilitu.
63: Tolik dní vydržel na lavičce Leverkusenu Erik ten Hag od jmenování před startem sezony.
2: Tolik ligových zápasů odkoučoval Holanďan v bundesligovém celku před historicky nejrychlejším vyhazovem.
17: Tolik jmen hráčů figuruje v kolonce odchodů z klubu v letním přestupovém období. Řada z nich patřila mezi nejdůležitější opory.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2
Frankfurt
|2
|2
|0
|0
|7:2
|6
|3
Köln
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|4
Dortmund
|2
|1
|1
|0
|6:3
|4
|5
St. Pauli
|2
|1
|1
|0
|5:3
|4
|6
Wolfsburg
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|7
Augsburg
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|8
Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|9
Hoffenheim
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|10
Union Berlin
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|11
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|12
Leverkusen
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|13
Mainz
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Mönchengladbach
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|15
Hamburger
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
|16
Werder
|2
|0
|1
|1
|4:7
|1
|17
Heidenheim
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|18
Freiburg
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup