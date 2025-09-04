V Podgorici s Terminátorem. Vémola sledoval český trénink: Pozval mě Háša
PŘÍMO Z ČERNÉ HORY | Bylo sotva pár minut po začátku předzápasového tréninku fotbalové reprezentace před pátečním duelem s Černou Horou. Hráči se zlehka rozcvičovali, u postranní čáry v blízkosti laviček družně debatovali předseda svazu David Trunda s generálním manažerem Pavlem Nedvědem, garde jim dělal Adolf Šádek, boss Plzně. Vše vypadalo běžně, než na City Stadium v Podgorici přikráčely dvě postavy. Postarší chlápek v bělomodrém tričku s límečkem a za ním hora svalů v černých brýlích – Karlos Vémola, legendární český fighter.
Společně se usadili do páté řady arény, která má své nejlepší roky dávno za sebou, a bedlivě sledovali každý pohyb na hřišti. S dvojicí se pozdravil svazový šéf. Prohodili pár slov. Pak Karlos Vémola pro iSport a web Sport.cz vysvětlil důvod své návštěvy.
„Především je pro mě velkou ctí, že v Černé Hoře mohu být. A také, že jsem se mohl přijít podívat na trénink před pátečním zápasem. Je to poprvé, co jsem na akci s národním týmem. Užívám si to. Mám z toho velkou radost,“ nenuceně pravil.
Do Podgorici, dějiště kvalifikačního zápasu o postup na mistrovství světa, odletěl už ve středu. Speciálem s národním týmem. „Původně jsem myslel, že hráči bydlí na stejném hotelu, ale oni jsou jinde, což je pochopitelné. Potřebují mít klid,“ vyprávěl Vémola.
Tak se ozval Ivanu Haškovi, kamarádovi, co vede národní mužstvo. „Hášovi jsem večer napsal a on mi navrhnul, zda bych se nechtěl přijít podívat na trénink. A že by prý byl rád. Tak jsem tady. Až trénink skončí, musím mu poděkovat. Pro mě je to velká událost,“ přiznal čtyřicetiletý český bojovník.
Terminátor, jak je v MMA branži přezdíván, je fotbalovým fanouškem. Čas od času navštíví některý z českých stadionů. V minulosti měl už jednou možnost vypravit se s reprezentací na výjezd, ale nakonec k tomu nedošlo.
„S klukama jsem měl letět do Albánie, ale kvůli pracovním povinnostem se mi to nepovedlo. Vyšlo to až teď. Vzal jsem s sebou i tátu, což je velký fotbalový fanoušek. Udělali jsme si chlapský zájezd,“ usmál se.
V listopadu minulého roku Česko v Tiraně nevyhrálo. V rámci cesty Ligou národů remizovalo 0:0. Vémola věří, že na první dobrou národnímu týmu přinese štěstí. „Snad kluci vyhrajou. Pro nic jiného, než pro tři body, nepřijeli. Paní průvodkyně v autobuse říkala, že v Černé Hoře je zvykem po vyhraném zápase střílet do vzduchu. Tak doufám, že v pátek tady bude naprostý klid a ticho. Reprezentace zápas zvládne. Jsem o tom přesvědčený,“ smál se.
Po očku sledoval i postavu Pavla Nedvěda. K modle Juventusu má obrovský respekt. „S Méďou jsem se viděl ve středu na hotelu. Je to největší legenda tohoto sportu a já jsem rád, že s takovými hvězdami tady mohu být,“ těšilo Vémolu.
V pátek bude zápas sledovat ve VIP prostorách Podgorica City Stadium. Pokud reprezentace vyhraje, a že by vzhledem k situaci měla, možná Vémola poletí v říjnu i na Faerské ostrovy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|4
|3
|0
|1
|9:6
|9
|2
Chorvatsko
|2
|2
|0
|0
|12:1
|6
|3
Černá Hora
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|4
Faerské ostrovy
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|5
Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0