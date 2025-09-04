Předplatné

V Podgorici s Terminátorem. Vémola sledoval český trénink: Pozval mě Háša

Legendární český fighter Karlos Vémola vyrazil podpořit fotbalovou reprezentaci do Černé Hory, kde hraje o kvalifikaci na mistrovství světa
Legendární český fighter Karlos Vémola vyrazil podpořit fotbalovou reprezentaci do Černé Hory, kde hraje o kvalifikaci na mistrovství světaZdroj: koláž iSport.cz
Trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek
Generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd se baví s koučem Ivanem Haškem
Ivan Hašek na tréninku české fotbalové reprezentace
Trenér Ivan Hašek a manažer Pavel Nedvěd na reprezentačním srazu
Fotbaloví reprezentanti na prvním tréninku
Fotbaloví reprezentanti na prvním tréninku
Fotbaloví reprezentanti na prvním tréninku
17
Fotogalerie
Radek Špryňar
Kvalifikace MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

PŘÍMO Z ČERNÉ HORY | Bylo sotva pár minut po začátku předzápasového tréninku fotbalové reprezentace před pátečním duelem s Černou Horou. Hráči se zlehka rozcvičovali, u postranní čáry v blízkosti laviček družně debatovali předseda svazu David Trunda s generálním manažerem Pavlem Nedvědem, garde jim dělal Adolf Šádek, boss Plzně. Vše vypadalo běžně, než na City Stadium v Podgorici přikráčely dvě postavy. Postarší chlápek v bělomodrém tričku s límečkem a za ním hora svalů v černých brýlích – Karlos Vémola, legendární český fighter.

Společně se usadili do páté řady arény, která má své nejlepší roky dávno za sebou, a bedlivě sledovali každý pohyb na hřišti. S dvojicí se pozdravil svazový šéf. Prohodili pár slov. Pak Karlos Vémola pro iSport a web Sport.cz vysvětlil důvod své návštěvy.

„Především je pro mě velkou ctí, že v Černé Hoře mohu být. A také, že jsem se mohl přijít podívat na trénink před pátečním zápasem. Je to poprvé, co jsem na akci s národním týmem. Užívám si to. Mám z toho velkou radost,“ nenuceně pravil.

Do Podgorici, dějiště kvalifikačního zápasu o postup na mistrovství světa, odletěl už ve středu. Speciálem s národním týmem. „Původně jsem myslel, že hráči bydlí na stejném hotelu, ale oni jsou jinde, což je pochopitelné. Potřebují mít klid,“ vyprávěl Vémola.

Tak se ozval Ivanu Haškovi, kamarádovi, co vede národní mužstvo. „Hášovi jsem večer napsal a on mi navrhnul, zda bych se nechtěl přijít podívat na trénink. A že by prý byl rád. Tak jsem tady. Až trénink skončí, musím mu poděkovat. Pro mě je to velká událost,“ přiznal čtyřicetiletý český bojovník.

Terminátor, jak je v MMA branži přezdíván, je fotbalovým fanouškem. Čas od času navštíví některý z českých stadionů. V minulosti měl už jednou možnost vypravit se s reprezentací na výjezd, ale nakonec k tomu nedošlo.

„S klukama jsem měl letět do Albánie, ale kvůli pracovním povinnostem se mi to nepovedlo. Vyšlo to až teď. Vzal jsem s sebou i tátu, což je velký fotbalový fanoušek. Udělali jsme si chlapský zájezd,“ usmál se.

V listopadu minulého roku Česko v Tiraně nevyhrálo. V rámci cesty Ligou národů remizovalo 0:0. Vémola věří, že na první dobrou národnímu týmu přinese štěstí. „Snad kluci vyhrajou. Pro nic jiného, než pro tři body, nepřijeli. Paní průvodkyně v autobuse říkala, že v Černé Hoře je zvykem po vyhraném zápase střílet do vzduchu. Tak doufám, že v pátek tady bude naprostý klid a ticho. Reprezentace zápas zvládne. Jsem o tom přesvědčený,“ smál se.

Po očku sledoval i postavu Pavla Nedvěda. K modle Juventusu má obrovský respekt. „S Méďou jsem se viděl ve středu na hotelu. Je to největší legenda tohoto sportu a já jsem rád, že s takovými hvězdami tady mohu být,“ těšilo Vémolu.

V pátek bude zápas sledovat ve VIP prostorách Podgorica City Stadium. Pokud reprezentace vyhraje, a že by vzhledem k situaci měla, možná Vémola poletí v říjnu i na Faerské ostrovy.  

#TýmZVRPSkóreB
1Česko43019:69
2Chorvatsko220012:16
3Černá Hora32014:36
4Faerské ostrovy31023:43
5Gibraltar40042:160

    Začít diskuzi

    Fotbal 2025

    Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů