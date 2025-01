Střihavka: Technici musí mít sílu. Pod tlakem umím žít. Co mu řekl Tvrdík?

Bývalý hráč Slavie, Sparty, Plzně a Baníku se v lize uvedl zajímavě – David Střihavka coby kouč v sedmi zápasech jen jednou prohrál, ale kvůli pěti remízám se z barážové příčky Pardubice stále nedostaly. Na Teplice ztrácí šest bodů a nejmladší trenér v lize nemá čas na rozkoukávání.

Dá se říct, že jste přeskočil několik schodů. V druhé lize jste trénoval jen pár měsíců, pak přišlo laso od Pardubic. Jak si zatím zvykáte?

„První liga vás pozitivně pohltí. Najednou jste v takovém kolotoči, kdy je na vás upřená větší pozornost, vše je více medializované a samozřejmě se setkáváte s českou špičkou. To jsou samá pozitiva. Navíc přijdete do prostředí, kde najednou máte přímý vliv na chod klubu. Není to kolos jako Slavia, Sparta a Plzeň. Byl to skok, ale na druhou stranu jsem měl průpravu ve Slavii velikou.“

Tam za vás ale v mnohém rozhodovali ostatní, že?

„Hlavní slovo měl vždy