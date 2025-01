Slončík míří do Hradce! Kluby blízko dohody, plán po vzoru Šulce

Viktoria Plzeň pro jarní část zeštíhluje kádr o zajímavého hráče. Potřebné minuty na hřišti půjde Tom Slončík (20) sbírat na jarní hostování do Hradce Králové. Podle informací iSport.cz dojde v nejbližší době k podpisu finální dohody, Slončík už s Plzní neodletí k utkání Evropské ligy do Bilbaa, hlásit se bude v novém působišti. Obchod by měl pomoct všem stranám – Východočechům vyřešit problém s produktivitou, zlínskému odchovanci zase nabídnout větší šanci dostat se na plac.

„Spíš než nad příchody se zamyslíme nad případnými odchody. Musíme si vyhodnotit vytíženost některých hráčů a nechat je někde nabrat potřebnou minutáž,“ prohlásil předseda představenstva Viktorie Adolf Šádek v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz na soustředění v Benidormu.

Na jeho větu přesně pasuje případ Toma Slončíka. Už v neděli večer web iSport.cz informoval o tom, že se řeší hráčovo hostování v Hradci. Kluby jednaly i během pondělí, před podpisem byla finální dohoda. Výsledkem má být hostování na jaře. Slončík už ve středu s Plzní neodletí na zápas Evropské ligy do Bilbaa, hlásit se bude v novém působišti.

Slončík přišel do Plzně v létě ze sestupujícího Zlína. V některých zápasech naznačil potenciál, vstřelil dvě ligové branky. Celkově toho ale odehrál málo – v domácí soutěži naskočil devětkrát a zvládl 305 minut, v evropských pohárech dostal na place 82 minut ve čtyřech zápasech.

Proč nehrál na podzim víc? Ve zkratce – protože Pavel Šulc. Reprezentační ofenzivní záložník drží v Plzni výsadní pozici pod hrotovou dvojicí, vzhledem k jeho formě, výkonnosti a fyzickým schopnostem odehrál prakticky všechny zápasy. Přes něj se zlínský talent do sestavy trvale nedostal.

Šulc je hráčem plzeňské Viktorky. • Foto Pavel Mazáč / Sport

Slončík dostával prostor v útoku spíš při rozestavení 3-4-3, v rozestavení 3-4-1-2, do kterého Viktoria přecházela v závěru podzimu, už pro něj příliš místa na hřišti není. Od začátku října nastupoval minimálně, naskočil alespoň za třetiligové béčko, zahrál si i za reprezentační dvacítku.

Je jasné, že pro svůj další rozvoj potřebuje víc herních minut. V Plzni se blíží návrat Rafia Durosinmiho, a vzhledem k tomu, že minimálně do léta velmi pravděpodobně v týmu zůstane Šulc, se nakonec Slončík po dohodě s klubem, zastupující agenturou a nejbližšími lidmi rozhodl sbírat minuty jinde.

Prostor dostane v Hradci, kam by přesně mohl zapadat. Pod trenérem Davidem Horejšem výkonnostně rozkvétal už zmiňovaný Šulc na hostování v Českých Budějovicích a v Jablonci. Před minulou sezonou se vrátil do Plzně a stal se klíčovou oporou, navíc hráčem národního týmu. Východočeši potřebují šikovné a produktivní hráče do ofenzivy a přesně to Slončík splňuje.

Plzeň s Hradcem navíc pojí přátelské vztahy mezi vedením, kluby spolu na pravidelné bázi obchodují. Aktuálně se řeší i možný přesun obránce „votroků“ Karla Spáčila, u kterého se rozhoduje mezi nabídkou Plzně a Slavie. Možný přesun levonohého obránce do Viktorie se Slončíkovým hostováním ale podle informací Sportu nesouvisí.