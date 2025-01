Překvapení na Spartu! Mladík má být v bráně Slovácka. Mistra už porazil

Součástí rekonstrukce kádru fotbalistů Slovácka, který po úspěšné éře trenéra Martina Svědíka nutně potřeboval omladit, je i citlivá brankářská pozice. O místo v základu se hlasitě hlásí Jiří Borek (22), jenž se vrátil z povedeného hostování ve Vyškově. Podle zdrojů iSport.cz bude v brance už v neděli proti Spartě! Na úkor Milana Heči, podzimní jasné jedničky. I proto, že se bývalý gólman Letenských teprve vrací do akce po zranění. „O šanci se pral a určitě má do sestavy blízko,“ přiznává kouč Ondřej Smetana.

Kdo je Jiří Borek? Odchovanec Slovácka, který si za jeho áčko zachytal v mistráku dosud pětkrát. V září 2022 si na dlouhou dobu zavřel cestu do sestavy, neboť proti Bohemians (2:4) ve 12. minutě špatně vyhodnotil situaci před vápnem a za faul na unikajícího Václava Drchala byl vyloučený. Pak už si v áčku neškrtl. Nastupoval za béčko a následně odešel hostovat do Vyškova.

Ve druhé lize zažil skvělý podzim. Za šestnáct zápasů inkasoval jedenáct branek a hned sedmkrát udržel čisté konto. Na to konto si ho Slovácko stáhlo do zimní přípravy. „Kluby byly domluvené, že pokud si neřekne o místo jedničky, vrátí se do Vyškova,“ sdělil zdroj iSport.cz.

Fakt, že se Borek chystá na nedělní šlágr, potvrzuje, že se s ním počítá. Jeho zkušení konkurenti Heča (33) a Tomáš Fryšták (37) mají podle všech indicií aktuálně do elitní jedenáctky dál. „Máme velmi silnou trojici,“ uvedl trenér Smetana.

Jarní sezonu by měl rozjet v bráně nejmladší z tria, jenž bojuje také o nominaci na červnové EURO U-21. V poslední době byl v roli dvojky až trojky za Lukášem Horníčkem z Bragy. „V přípravě se jevil dobře. Hostování mu pomohlo. I od trenérů na něj šly pozitivní ohlasy. Působil klidně, sebevědomě,“ ocenil kouč Slovácka.

Mimochodem, Borek už jednou Spartu porazil. V květnu 2022 byl u výhry 2:1 na Letné. Šlo o duel skupiny o titul, v němž už víceméně o nic nešlo. Domácí měli po odvolání Pavla Vrby jasné třetí místo a hosté čtvrté. Mladý brankář pustil za svá záda jen střelu Dávida Hancka z penalty. Za Slovácko otáčeli skóre Marek Havlík a Daniel Holzer.