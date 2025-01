Sportovní ředitel Dynama: Na cestě je stoper, chceme i zkušeného gólmana

Máte informaci o zájmu investorů koupit budějovický klub od současného majitele?

„Zásadní pro nás je, že od příštího týdne se začne v klubu dělat audit. A to pro to, aby vše bylo pro případné zájemce průhledné a transparentní. Ve věci konkrétních investorů vím jen to, že se o klub někdo zajímá, a to jak ze zahraničí, tak i z tuzemska. Počítáme s tím, že se vše bude řešit v průběhu jarní sezony. Tato otázka je ale v plné kompetenci pana doktora Koubka.“

Co je pro vás nejvíce limitujícím faktorem při shánění posil? Předpokládám, že Střelecký ostrov není v současné chvíli lukrativní adresa.

„Od všeho trošku. Co se týče vztahu majitelů, určitě to vyjde na povrch, jak to všechno bude, jak se to dohodne. Doufáme však, že to bude v co nejkratším horizontu. V oblasti ekonomiky máme daný rozpočet a nechceme ho nákupy do léta přesáhnout. Při jednání s hráči a jejich agenty musíme vzít v potaz budoucnost klubu i aktuální postavení v tabulce. A musíme se bavit o příští sezoně, jestli budou hrát první nebo druhou ligu. Věřím, že to nějak zvládneme a kádr ještě doplníme.“

Jsou tedy zimní příchody Koného a Havelky těmi posledními pro jarní část?

„Na přestupovém trhu se snažíme být aktivní, snažíme se to řešit, ale není to jednoduché. Musíme si uvědomit ekonomickou stránku klubu i naše aktuální postavení v tabulce. Budeme se snažit udělat, co bude v našich silách.“

Na jakém postu cítíte největší potřebu tým posílit, zmínil jste stopera, je to nejpalčivější pozice, kde je nutné zkvalitnění kádru?

„Je to o tom, že jsme si sedli s trenéry a řekli si, co oni hledají, jak tým vidí. Musíme vidět i fakt, kolik jsme za půlku sezony dostali gólů. Shodli jsme se, že alfa a omega je pro nás přivést hráče dozadu, který pomůže mladým klukům. Aby to nebylo tak, že čtyři devatenáctiletí kluci budou hozeni do vody jen tak, protože jim to v ničem nepomůže, spíše je to zabíjí. Zkušenost by tak měla přijít a snad to dopadne.“

Lovíte v domácích nebo zahraničních soutěžích?

„Spíše hledáme u nás. Určité vztahy jsme navázali, snažíme se na něčem pracovat, je to především v Česku. Řeší se aktuálně příchod středního obránce ze Slovenska, který by tak při souběhu okolností mohl být ve čtvrtek dotažený. Mohl by dorazit i brankář, ale jestli to bude do zápasu s Duklou, to zatím není jisté.“

A co odchod Šiguta realizovaný v zimní přestávce, lze jej považovat za definitivní?

„Samuel Šigut je hráčem Karviné a tak to zůstane.“

A co přesun Marcela Čermáka do Dukly, tedy vašeho souseda v tabulce, byl skutečně nevyhnutelný?

„Pochopitelně jsme věděli, že Dukla je náš přímý konkurent. Bereme to z toho pohledu, že Marcel přišel z nějaké pozice z Příbrami, kdy mu skoro nikdo nevěřil a vypracoval se na důležitého hráče základní sestavy. Loni v létě se řešila nabídka na odchod, nakonec jsme ho udrželi s novou smlouvou, která však obsahovala klauzuli, která nás nutila jeho odchod uskutečnit. Zároveň už v tu chvíli bylo jasné, že budeme mít Filipa Havelku. Pevně věříme, že ho Filip adekvátně nahradí.“

Nově byl potvrzen odchod záložníka Zíky do Sparty. Co bylo hlavním motivem?

„Ze Sparty o něj byl jistý zájem. Je to mladý talentovaný kluk, který věděl o této nabídce. V takovém případě je těžké osmnáctiletého mladíka držet. Pro klub byla nabídka natolik zajímavá, ať se to týče ekonomiky i výhod do budoucna. Takže jsme se rozhodli nabídku přijmout a Petrovi nebránit.“