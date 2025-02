Šmicer: Titul není rozhodnutý. Šance Sparty? Musel by přijít zkrat Slavie

Zatímco šance Plzně jsou podle legendy Slavie stále reálné, Spartu už by do hry vrátil jen naprostý zkrat úhlavního rivala. „Třináct bodů je obrovská porce. Odepisovat je nechci, ale muselo by dojít k totálnímu kolapsu Slavie,“ tvrdí Šmicer.

Zimní příprava se Slavii tolik nepovedla a poslední dva zápasy skupinové fáze Evropské ligy také nezvládla úplně podle představ. Co si z toho může vzít směrem k lize?

„Určitě si přípravu představovali úplně jinak. Zápasy proti PAOKu a Malmö určitě nehráli s nejlepší možnou sestavou, a pokud by takhle hráli celé jaro, titul by získat nemuseli. Projevila se řada zranění, nemocí i pohyby v kádru. Teď bude potřebovat čas, aby si všechno sedlo. Slavia teď není připravená tak, jak by si přála.“

Stále má ale náskok 7 bodů na Plzeň a 13 bodů na Spartu. To by si měla pohlídat, ne?

„Největší favorit určitě je. Má to rozehrané velmi dobře a je velkým favoritem. Do konce ale zbývá i s nadstavbou ještě šestnáct kol a bude hrát dvakrát se Spartou a dvakrát s Plzní, takže je to stále otevřené. Určitě nemůžeme říct, že je hotovo a Slavia má titul.“

Zápasy v Evropské lize se Slavii se nepovedly, v posledním podzimním ligovém kole navíc prohrála s Teplicemi a najednou nepůsobí tak nepřekonatelně jako po většinu podzimu.

„Ano, během podzimu dominovala. Všichni jsme cítili, že hraje dobře, a v ligových zápasech jsem nikdy neměl pocit, že by to neměla zvládnout. Porážky v Evropě a v Teplicích tu suverenitu a vítěznou mentalitu trochu srazily. K tomu se připojila i únava, odehráli toho včetně Evropy strašně moc, a to nejen Slavia, ale i Sparta nebo Plzeň. Potom logicky přijdou i slabší chvilky. To se nevyhne nikomu. Doufal jsem, že si kluci odpočinou před druhou polovinou sezony, ale zápasy s PAOKem a Malmö se jim nepovedly, a kdyby takovým stylem hráli i v lize, nemuselo by to vyjít. Já ale věřím, že se dají dohromady a budou lepší.“

Během zimního přestupového okna udělali „sešívaní“ v týmu celou řadu změn, tou asi nejcitelnější je ztráta Antonína Kinského. Jak moc se jeho odchod může projevit?

„Podzim začal skvěle a odchytal výborné zápasy. Zároveň je třeba vyzdvihnout, jak dobře hráli kluci před ním v obraně. Tonda ale celému týmu dodával velký klid nejen výbornými zákroky, ale taky vynikající rozehrávkou. Teď v Evropské lize to nefungovalo tak dobře jako na podzim.“

Slavii zůstávají na post jedničky tři možnosti. V Evropské lize chytal Aleš Mandous, z Baníku přišel Jakub Markovič a do tréninku se vrátil Jindřich Staněk. Kdo by podle vás měl začít chytat v lize?