Dvojitá červená pro Slovan? Chyba sudích, Hapal viděl horší zákrok

To byl pro Liberec start jak z hrozného snu! V prvních deseti minutách hrálo na stadionu U Nisy jen jedno mužstvo, a to ostravský Baník, který se dostal do vedení hned po 23 sekundách. Velký poprask ale přinesla především 5. minuta, kdy sudí Jan Machálek dal Janu Mikulovi červenou kartu, přitom se celou dobu zdálo, že vyloučen bude Michal Hlavatý za jiný tvrdý atak. „Udělal daleko horší zákrok než Mikula,“ řekl Pavel Hapal o možném kuriózním dvojitém vyloučení.