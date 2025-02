Posila Slavie: premiéra s noblesou. Je hodně sebevědomý, všímá si Hyský

Hned po výkopu vyhrál první hlavičkový souboj, tím se chytl. Na půlce hřiště dokonce vystřihl „zidanovku“, při níž byl faulován. Byť Samhkou Camara (21) trénoval s fotbalisty Karviné jen pár dnů, trenér Martin Hyský ho zařadil do základu proti Teplicím (1:1). A nelitoval. „Musím ho pochválit. Zvládl to s naprostou noblesou,“ vystřihl mu poklonu kouč MFK.

Už po prvním zápase je jasné, že Samhkou Camara bude extra nepříjemným protivníkem pro každého útočníka. Začal tím, že ztížil pobyt na hřišti teplickému Abdallahu Gningovi. Urostlý stoper, jehož těsně před jarem koupila Slavia ze švýcarského Lausanne a obratem přeposlala do spřízněné Karviné, zaujal. „Věděli jsme, co přichází za hráče. Potvrdil jenom to, co jsme si o něm mysleli. Je hodně sebevědomý. Od prvního dne působil neskutečně pozitivně, jistě. Je rychlý, výborný ve vzduchu,“ líčil trenér Martin Hyský.

Rodák z Paříže a reprezentant Guineje do 23 let je ve Slezsku na hostování do konce sezony. Slavia ho má jako prospekt do budoucna. V Karviné by se měl rozehrát, adaptovat se na specifika Chance Ligy. Premiéra se mu povedla. „Je schopný zvládnout rizikovou hru jeden na jednoho. Měl proti sobě jednoho z nejlepších a nejnepříjemnějších útočníků v lize. Abdallah Gning je opravdu špička. A on mu to otrávil. Jsem s ním naprosto spokojený,“ upozornil na ubránění elitního hroťáka.

Kouč oceňuje i Camarovu povahu. Ačkoliv se s ním těžko domluví, neboť posila vůbec nevládne angličtinou. „Podle toho, jak jsem ho navnímal, je to pokorný kluk. Nebude mít nos nahoře. Přišel sem pomoct, pracovat. Bylo ode mě maličko riziko ho postavit a jsem rád, že to takto uchopil,“ lebedil si.

Karviná dovedla duel k remíze navzdory tomu, že hrála téměř celý druhý poločas bez vyloučeného Michala Tomiče. Další posila z Edenu, jejíž registrace se dotáhla až v den utkání, se uvedla krásným gólem hlavou a následně také „červeným“ zákrokem na unikajícího Gninga. „Překvapilo mě to,“ přiznal po verdiktu sudího Marka Radiny, jehož si zavolal VAR k monitoru. „Je to na prd, zabrzdí mě to,“ povzdechl si hořce slovenský reprezentant, který může očekávat stopku na dva až tři zápasy. I když nešlo o tvrdý faul. „Vůbec mu to nevyčítám,“ řekl Hyský.

Domácí vstoupili do jara značně oslabení. Z různých důvodů jim vypadli opory Lapeš, Fleišman, Krčík, Vallo a Vecheta. Čili pět borců ze základu. Navíc jsou fuč největší esa Memič, Botos, Moses a po pauze se zranil Boháč. „Mám pocit, že bod je pro nás vítězstvím. Má pro nás obrovskou cenu. Musím pochválit mužstvo, jakým způsobem zareagovalo na červenou kartu,“ sdělil kouč Hyský. „První poločas nám nevyšel. Hráli jsme pomalu, bez odvahy. Na některých hráčích jsem viděl nervozitu, svou roli úplně nezvládli,“ dodal.

Ubránit výsledek pomohlo nasazení uzdraveného organizátora obrany Douglase Bergqvista. „Zvládl to skvěle,“ souhlasil šéf karvinské lavičky. Podobnou chválou zahrnul rovněž Alexandra Bužka, který po odstoupení Sebastiana Boháče (naražená kostrč) poprvé v životě nastoupil na pravém kraji obrany. „Ukázal, jaký má charakter, jaký je fotbalista a že na něj můžeme spoléhat. Je to pro mě dobré znamení, i když z něho krajního beka samozřejmě dělat nebudu,“ pousmál se. Klub pořád hledá útočníka.

Tepličtí také ukázali nové tváře. A stejně jako Tomič, i exreprezentant Ladislav Krejčí (32) se střelecky blýskl, když slabší pravačkou zakroutil do sítě Švandovu přihrávku. „Má věci, které jsou přidanou hodnotou. Jsem hrozně rád, že se okamžitě adaptoval. Výkon byl odpovídající tomu, co si od něj slibujeme,“ shrnul trenér Zdenko Frťala, jenž ve finále bod bral s pokorou. „Po vyloučení neudělala domácí obrana jedinou chybu,“ ocenil soka po remíze 1:1.