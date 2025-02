Birmančevič a Besiktas? Dobrá otázka, usmál se Friis. Krajan ho potěšil

Na Slovácku lavička a příště už Besiktas? Transfer Veljka Birmančeviče (26) ze Sparty do turecké ligy je v jednání. Slavný istanbulský klub hodlá srbského křídelníka přivést co nejdříve, problémem může být (jak jinak) cena. Pokus budou Letenští požadovat 5 milionů eur a víc, prý k dohodě nedojde. „Dobrá otázka, ale ne na mě,“ reagoval s úsměvem kouč Lars Friis.

Sestava Sparty se oproti podzimní části proměnila jen minimálně. V Uherském Hradišti se vešel mezi elitní jedenáctku jediný „nováček“, a to Jan Kuchta. Další zimní posily (Andersen, Uchenna či navrátilci Vydra se Ševínským) zůstaly mezi náhradníky. Stejně jako nedávné eso Veljko Birmančevič. Do akce šel až po hodině místo střelce druhé branky. A makal jako ostatní. „Motivaci má pořád stejnou,“ ujistil trenér Lars Friis.

Je možné, že v řádu dnů už nebude „Birma“ ani na sparťanské lavičce. Turecká média a známý insider Fabricio Romano informují o interesu Besiktasu Istanbul, aktuálně sedmého celku Süper Lig. Předtím se zase psalo v Rusku o výzvě ze Spartaku Moskva. Sparta podle všeho začne rokování na sumě čtyři miliony eur, což by mohlo být pro Besiktas průchozí.

Rodák ze Šabace a účastník posledního EURO v Německu se netají touhou po změně dresu a na podzim jeho výkonnost oproti senzačnímu předchozímu ročníku upadla. Také vinou zdravotních trablů.

Český mistr mezitím přešel od útočného trojzubce k rozestavení na dva útočníky, v neděli po poledni byli na hrotu Kuchta s Lukášem Haraslínem, pod nimi operoval Qazim Laci. Celému triu se dařilo. Výborně se prezentovali také další střeďáci Lukáš Sadílek a Kaan Kairinen, oba se podepsali pod góly vítězů.

Překvapilo, že Friis o přestávce stáhl šikulu Haraslína a poslal na plac Viktora Olatunjiho. „Byl to plán,“ vysvětlil kouč s tím, že by slovenský reprezentant šel dolů, ať by byl průběžný výsledek jakýkoliv. „Chtěli jsme postavit co nejsilnější tým,“ dodal ke startovací jedenáctce.

Každopádně ho potěšil první duel krajana Magnuse Kofoda Andersena, který využil třicet minut k tomu, aby si řekl o základ. „Jsem za něj šťastný,“ přiznal trenér mistra. „Je to hráč, který se přesně hodí do našeho způsobu hry. Také jeho výkon mě potěšil. Je statečný, byť ne tak urostlý. Ještě si musí zvyknout na českou ligu, ale už teď bylo vidět, že pro nás bude velkou posilou,“ dodal.