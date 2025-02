Filův perný víkend: Liberec, nebo Benátky? Nakonec letí do Itálie!

Fotbalový útočník Daniel Fila měl na jaře ze Slavie hostovat v Liberci, aby se před červnovým EURO U21 dostal zpátky do bývalé formy, pomohl české jednadvacítce k úspěchu na slovenském turnaji a sobě třeba k zajímavému přestupu do zahraničí. V neděli to potvrdil i šéf Jaroslav Tvrdík. Nicméně finále celého zdlouhavého procesu se zamotal natolik, že to nyní vypadá na přestup do italských Benátek!