Raiola viděl Trpišovského v Juve, říká Müller. Co nová smlouva se Slavií?

Mezi jeho VIP klienty patří Pavel Nedvěd a Jindřich Trpišovský, „své“ fotbalisty má ale v klubech napříč celou ligou. „V roce 2025 už mě nebaví řešit, že někomu nepřišly peníze,“ říká s úsměvem fotbalový agent Jiří Müller, speciální host tohoto dílu Ligy naruby. Kdy začne se Slavií jednat o nové smlouvě pro Trpišovského, jemuž stávající kontrakt vyprší na konci příští sezony? „Nechci, aby to znělo arogantně nebo nějak povýšeně, ale lidi, co mě znají, tak vědí, že já určitě klepat nebudu,“ říká na tohle téma.

V bonusové části nové Ligy naruby Jiří Müller mimo jiné popisuje, jak chtěl jeho mentor a přítel Mino Raiola přivést Trpišovského do Juventusu, když v klubovém vedení působil jeho další klient Pavel Nedvěd. „Mino pro to dělal strašně moc, byl o tom přesvědčený,“ vzpomíná na legendárního italského agenta. Proč to nevyšlo? A jak by se Trpišovský tvářil na zahraniční angažmá teď?

