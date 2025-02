Koubka naštvaly standardky: Všechno jsme zmačkali, zahodili a devastovali!

Kdo chtěl šroubovat napětí na čele tabulky a boj o mistrovský titul co nejdéle, musí být zklamaný. Samozřejmě není hotovo. Ale hned po prvním únorovém kole vznikla zápletka úplně někde jinde. Plzeň jako jediná z top čtyřky ztratila v úvodu jara body, navíc všechny tři, čímž se i vzhledem k tomu, že ji ještě v Evropské lize čeká minimálně dvojzápas s Ferencvárosem, dostává pod tlak svých „naháněčů“.

„Zbytečně,“ ulevil si trenér Miroslav Koubek. Celkový výkon sice nehodnotil jako vyloženě špatný, ale standardní situace na Andrově stadionu ho ještě dlouho budou strašit. Byť z nich paradoxně jako první udeřil zrovna jeho stoper Sampson Dweh, následovaly dva zkraty a Sigma skóre otočila. Přitom o její největší zbrani po vzoru Arsenalu ví celá republika.

„Všechno jsme zmačkali, zahodili a devastovali nepochopitelným zoufalým chováním v malém boxu při rohových kopech Sigmy,“ štvalo Koubka. Nutno dodat, že vůbec jistě si při nich nepočínal ani brankář Martin Jedlička. „Myslel jsem si původně, že tam na něj byl nějaký faul. Ale pokud ne, tak se tam pravděpodobně z jeho strany stala nějaká chybka,“ uznal taktně sám bývalý gólman.

Viktoria sice zvyšovala opticky tlak díky žolíkům, pomohli vysocí hroťáci Rafiu Durosinmi (návrat po patnácti měsících!) s Danielem Vašulínem. Nicméně její projev působil bez nemocného kreativce Lukáše Kalvacha křečovitě. „Jeho absence nám pomohla,“ sympaticky přikývl kouč Olomouce Tomáš Janotka, ačkoli jeho kádr je zdravotně zdecimovaný ještě víc.

I bez Jana Klimenta, Jana Krále, Lukáše Juliše, Adama Dohnálka, Jana Vodháněla, Jana Fialy a dalších si Hanáci připsali druhý skalp velkoklubu v tomto ligovém ročníku. Na podzim senzačně slavili na Letné, teď naopak Spartu obráním jejího aktuálně největšího soka potěšili. Za to, jak Matěj Mikulenka s Jáchymem Šípem a spol. dřeli, si úspěch zasloužili. Tribuny byly sice prořídlé, ale i tři tisícovky fanoušků dokázaly stoprocentní pracovitost pravidelně oceňovat pozitivním potleskem.

„Plzeň se nebude porážet každý půlrok. Musíme si toho vážit,“ podotkl Janotka. Zrovna on to dobře ví, coby hráč byl u poslední výhry nad Západočechy před čtrnácti lety! „Je to sezona paradoxů, teď musíme pracovat na tom, aby nenastal výsledkový útlum jako na podzim,“ naznačil.

V Ostravě u toho Janotka nebude kvůli čtvrté žluté kartě, Koubek se zase bude muset obejít ze stejného důvodu bez Dweha. Liberijec, Václav Jemelka, Cadu a žolíci snesli přísnější měřítko, zbytek hráčů hostů zahrál těžce pod svůj standard. Jako by vrchol zimy přišel v duelu proti Anderlechtu a ne v Olomouci. A to je vzhledem k zvedající se Spartě potíž. Pryč je navíc řada zkušených hráčů, která právě ve složitějších chvílích mohla pomoct mladším či novým tvářím.

„Ale kabina je stoprocentně pevná,“ neměl obavy Koubek z toho, co bude následovat. „Máme takové kolektivní lídrovství, o které se dělí Hejda, Šulc, Kalvach, Červ...“

Jediným pozitivem je tak návrat útočníka Durosinmiho. Dostal dvacet minut a při troše štěstí mohl končit s bilancí 2+1. Cítit byl a bude hodně. „Na celý zápas to ještě není, ale ukázal s Vašulínem i kombinační schopnosti. Když tyhle dvě věže přišly, vytvořili jsme si nejnebezpečnější šance,“ pochválil Nigerijce trenér. Příště doma proti Liberci by měl dostat další minuty.