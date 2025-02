Kdo může v Plzni nahradit Kalvacha? Bomba z Belgie či problematický cíl

Plzeň a Lukáš Kalvach. Spojení, které k sobě patří, dlouhodobě funguje, ale… co až se rozpadne? A to s velkou pravděpodobností nastane hned v létě, proto se Viktoria musí připravit na velkou ztrátu. Jak ji ale zalepit? Deník Sport a web iSport.cz vybral pět jmen, na koho by mohla Plzeň cílit.

Patrik Hrošovský (32)

klub: KRC Genk

hodnota podle Transfermarktu: 75 milionů korun

v této sezoně: 24 soutěžních zápasů/1707 minut/7 gólů+2 asistence

Tohle by byla bomba! Zkušený slovenský reprezentant už v Plzni úspěšně působil, prostředí zná dokonale. V Belgii si navíc „Hrošo“ dlouhodobě drží vysokou výkonnost i minutáž a teď prožívá nejgólovější sezonu v kariéře. Není to tak, že by uvadal. Naopak. Viktorii by obrovsky pomohl.